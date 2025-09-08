A- A+

polêmica Fogaça diz que Paola Carosella "falou besteira" e reforçou boato de affair Durante o The Town 2025, ele negou envolvimento com a ex-colega do MasterChef Brasil e comentou declaração polêmica de Paola em entrevista recente

Henrique Fogaça, de 51 anos, marcou presença no The Town 2025 neste domingo (7), onde atua como curador dos pratos do festival. Circulando pela área VIP, o chef comentou os rumores sobre um suposto affair com Paola Carosella, ex-jurada do MasterChef Brasil. Os boatos voltaram à tona após uma entrevista recente de Paola que repercutiu nas redes sociais.

A especulação sobre um envolvimento entre os dois voltou a ganhar força após Paola participar do programa De Frente com Blogueirinha, no qual foi questionada diretamente sobre os boatos. Com bom humor, ela deixou no ar uma resposta enigmática, o que reacendeu a curiosidade nas redes sociais. Fogaça foi direto ao negar qualquer envolvimento romântico, reafirmando que a relação entre eles sempre foi baseada em respeito e parceria profissional.

“Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem”, disse Fogaça, ao lado da esposa, Carine Fogaça, à CNN. O chef ainda comentou sobre a declaração de Paola no programa: “Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá…”



A polêmica ‘Fogacella’

A entrevista trouxe de volta um assunto que há anos alimenta a imaginação dos fãs: um suposto affair entre Paola e Fogaça. “Fogacella [ship dos dois] existe desde 2014”, contou a chef. “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos.”



Questionada de forma mais direta, Paola preferiu manter o bom humor: “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…”.

Foi o suficiente para que Blogueirinha devolvesse: “Ih… você já imaginou?”. Paola, sem confirmar nada, manteve o tom divertido: “Entendeu? Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso”.

Apesar das brincadeiras, a chef deixou claro que nunca houve romance. “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo”, afirmou.

O tema, aliás, voltou aos holofotes recentemente quando Fogaça, incomodado com as especulações, reagiu publicamente: “Que bosta”, disse o chef ao rebater a teoria do suposto casal.

