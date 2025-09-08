Seg, 08 de Setembro

polêmica

Fogaça diz que Paola Carosella "falou besteira" e reforçou boato de affair

Durante o The Town 2025, ele negou envolvimento com a ex-colega do MasterChef Brasil e comentou declaração polêmica de Paola em entrevista recente

Henrique Fogaça Henrique Fogaça  - Foto: TV Press/Divulgação

Henrique Fogaça, de 51 anos, marcou presença no The Town 2025 neste domingo (7), onde atua como curador dos pratos do festival. Circulando pela área VIP, o chef comentou os rumores sobre um suposto affair com Paola Carosella, ex-jurada do MasterChef Brasil. Os boatos voltaram à tona após uma entrevista recente de Paola que repercutiu nas redes sociais.

A especulação sobre um envolvimento entre os dois voltou a ganhar força após Paola participar do programa De Frente com Blogueirinha, no qual foi questionada diretamente sobre os boatos. Com bom humor, ela deixou no ar uma resposta enigmática, o que reacendeu a curiosidade nas redes sociais. Fogaça foi direto ao negar qualquer envolvimento romântico, reafirmando que a relação entre eles sempre foi baseada em respeito e parceria profissional.

“Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem”, disse Fogaça, ao lado da esposa, Carine Fogaça, à CNN. O chef ainda comentou sobre a declaração de Paola no programa: “Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá…”


A polêmica ‘Fogacella’
A entrevista trouxe de volta um assunto que há anos alimenta a imaginação dos fãs: um suposto affair entre Paola e Fogaça. “Fogacella [ship dos dois] existe desde 2014”, contou a chef. “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos.”

Questionada de forma mais direta, Paola preferiu manter o bom humor: “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…”.

Foi o suficiente para que Blogueirinha devolvesse: “Ih… você já imaginou?”. Paola, sem confirmar nada, manteve o tom divertido: “Entendeu? Tem que alimentar a imaginação, tem que alimentar a fantasia das pessoas, porque a gente precisa disso”.

Apesar das brincadeiras, a chef deixou claro que nunca houve romance. “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo”, afirmou.

O tema, aliás, voltou aos holofotes recentemente quando Fogaça, incomodado com as especulações, reagiu publicamente: “Que bosta”, disse o chef ao rebater a teoria do suposto casal.

