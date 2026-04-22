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LITERATURA "Fogo na Mata": Isabelle Meunier lança obra infantil voltada à preservação ambiental Evento de lançamento também conta com roda de conversa sobre educação ambiental e literatura infantil

Isabelle Meunier lança nesta quinta-feira (23), às 15h, seu quinto livro, “Fogo na Mata”. O evento ocorre no Salão Aduferpe, no campus Dois Irmãos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).



A data de lançamento foi escolhida em referência ao mês dedicado ao livro infantil. A obra é publicada pela editora Asinha, de São Paulo, e conta com ilustrações de Alexandre Mercês.

Com o objetivo de estimular a consciência sobre preservação ambiental desde a infância, o novo livro da escritora busca reforçar a importância da ação coletiva diante dos desafios contemporâneos.

De acordo com Isabelle, “Fogo na Mata” evidencia que atitudes individuais isoladas têm alcance limitado. “É preciso união, cada um contribuindo com o seu melhor”, afirma.

Segundo a autora, seu trabalho voltado ao meio ambiente na literatura infantil surgiu a partir da percepção de lacunas na abordagem do tema.

“Nem sempre os livros infantis tratam das questões ambientais da forma que considero adequada. Todes os meus livros envolvem protagonismo e mobilização para resolver problemas ambientais. A educação ambiental busca justamente isso: o envolvimento das pessoas na compreensão e na resolução das questões que ameaçam o meio ambiente”, comenta.

Além do lançamento do livro, a programação do evento também contará com a roda de conversa “Educação Ambiental e Literatura Infantil na Formação de Professores/as”, com a participação das professoras Carmen Farias e Ywanoska Gama.

Professora da UFRPE, engenheira florestal e escritora, Isabelle Meunier, também é autora de outros títulos para as crianças, como “Flora e o Rio”, “Duda e a Imbiribeira”, “Bigode na Gaiola” e “Duda e Neco Voltam à Mata”.

Serviço:

Lançamento do livro infantil “Fogo na Mata”, de Isabelle Meunier

Quando: nesta quinta-feira (23), às 15h

Onde: Aduferpe – Associação dos Docentes da UFRPE, Campus Dois Irmãos

Entrada gratuita

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