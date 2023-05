A- A+

SÃO JOÃO 2023 Fogueira e Cia leva forró, arrocha e sertanejo à Zona Sul do Recife; confira data e ingressos Helton Lima, Nanara Belo e Serginho são as atrações do evento, que ocorre no Match Hall

A festa Fogueira e Cia movimenta o Match Hall, em Boa Viagem, nesta sexta-feira (2), às 22h. Promovido pela Cia Athletica Recife, o evento traz como atrações Helton Lima, Nanara Belo e Serginho, entrando no clima de São João.

Conhecido como “a cara do arrocha”, o recifense Helton Lima promete cantar músicas autorais e sucessos do sertanejo, como “A filha do Patrão”, “Por um erro meu”, “Você se vicia” e “Modo avião”.



A ex-The Voice Brasil Nanara Bello com canções do seu mais recente álbum ao vivo, “Farrinha da Nanara”, gravado em Gravatá e disponível nas plataformas digitais. Fechando o line-up, o cantor Serginho apresenta hits de forró e sertanejo.



Serviço:

Festa Fogueira e Cia

Nesta sexta-feira (2), às 22h

No Match Hall (Av. Eng. Domingos Ferreira, 1950, Boa Viagem)

Ingressos: R$ 55, à venda pelo Sympla

