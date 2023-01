"Foi a que mais doeu", diz MC Guimê sobre tatoo feita para Lexa

A- A+

Em conversa com brothers na noite desta terça-feira (17), o MC Guimê revelou que uma das tatuagens que fez para homenagear a esposa Lexa, foi a que mais lhe causou dor. "Pensei que não ia aguentar", confessou o confinado.









O papo com o MC entre os brotherts seguiu com ele respondendo a algumas curiosidades, entre elas sobre a idade em que ele conheceu Lexa e o tempo que o casal está junto.



"São oito anos no total, sendo cinco casados", contou, após ter mostrado aos colegas da casa a tatoo com o rosto de Lexa, na panturrilha.

Além da estampa da esposa na perna, Guimê também tem tatuado no braço o nome de Lexa e a data do casamento com ela - realizado em 2018.

Recentemente o casal anunciou a separação, mas após dois meses, os fãs foram informados via redes sociais dos dois de que haviam reatado.

