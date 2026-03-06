Sex, 06 de Março

CINEMA

"Foi Apenas Um Acidente", filme iraniano indicado ao Oscar, chega ao streaming

Longa ganhou forte projeção na temporada do Oscar, especialmente na disputa por Melhor Filme Internacional

Foi Apenas um Acidente, filme iraniano indicado ao Oscar Foi Apenas um Acidente, filme iraniano indicado ao Oscar  - Foto: Divulgação

O filme iraniano Foi Apenas Um Acidente, dirigido pelo cineasta Jafar Panahi, chega ao catálogo da plataforma de streaming Mubi nesta sexta-feira (6), ampliando o alcance de uma das produções mais comentadas da atual temporada de premiações.

O longa ganhou forte projeção na temporada do Oscar, especialmente na disputa por Melhor Filme Internacional, categoria na qual concorre contra o longa pernambucano O Agente Secreto, que também chega ao streaming, na Netflix, neste sábado (7).

A recepção crítica também foi impulsionada por sua passagem em festivais importantes e pela vitória da Festival de Cannes de 2025, onde conquistou a Palma de Ouro, consolidando-se como um dos filmes mais celebrados do ano.

A história
Foi Apenas Um Acidente acompanha a história de Vahid, um mecânico que acredita reconhecer em um cliente o homem responsável por tê-lo torturado na prisão anos antes.

A partir desse encontro aparentemente casual, o protagonista decide sequestrar o suspeito e buscar confirmação de sua identidade com outras vítimas do regime.

O suspense se desenvolve em torno da dúvida moral e da possibilidade de vingança, explorando as marcas psicológicas deixadas pela repressão política.

O reconhecimento do projeto também está diretamente ligado à trajetória de seu diretor. Panahi é considerado um dos nomes mais importantes do cinema iraniano e ficou conhecido por obras que confrontam o autoritarismo e as restrições à liberdade artística em seu país.

Em 2010, ele foi condenado à prisão e proibido de filmar ou sair do Irã por duas décadas, punição que gerou forte reação da comunidade cinematográfica internacional.

Panahi passou sete meses preso em 2022, quando foi até a prisão de Evin, no Teerã, questionar a detenção do colega Mohammad Rasoulof - diretor de A Semente do Fruto Sagrado, e que fugiu a pé do Irã por ter sido condenado a prisão, confisco dos bens e chibatadas. O cineasta foi liberto em fevereiro de 2023, após uma greve de fome, e seu filme nasceu desta experiência.

"Foi Apenas um Acidente não é um filme político, é um filme social que tem temas políticos", disse o diretor em entrevista ao Estadão.

Mehdi Mahmoudian, um dos roteiristas do filme, também foi preso em Teerã, em fevereiro.
 

