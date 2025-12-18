Qui, 18 de Dezembro

INFLUENCIADORES

"Foi um dia bom", diz marido da influenciadora Isabel Veloso após visita à UTI

Influenciadora de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou o estado de saúde da influenciadora via stories do InstagramLucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou o estado de saúde da influenciadora via stories do Instagram - Foto: Reprodução / Instagram @lucasborbass

Internada desde o dia 26 de novembro, Isabel Veloso apresentou uma pequena melhora em seu quadro de saúde. A atualização foi feita pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, nesta quarta-feira, 17, após visitá-la no hospital, em Curitiba.

"A Isabel estava bem menos inchada hoje, estava gesticulando bastante comigo", relatou ele no Instagram.

Apesar de compartilhar com frequência atualizações sobre o estado de saúde da jovem nas redes sociais, Lucas afirmou que, neste momento, prefere não entrar em muitos detalhes. "Querendo ou não, é difícil", disse.

Animado com a visita, ele destacou: "Só quero falar que hoje foi um dia bom, graças a Deus. Hoje eu ganhei o meu dia".

Segundo o marido, o quadro de Isabel Veloso ainda é delicado, mas há sinais positivos. "O pouco que a gente vê que está andando [evoluindo], está indo, nem que seja um passinho de cada vez, a gente tem que agradecer", afirmou, reforçando estar muito feliz.

O estado de saúde de Isabel Veloso
Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

Na última segunda-feira, 15, Lucas Borbas atualizou o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora seguia sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos, e em outubro, ela passou por um transplante de medula.
 

