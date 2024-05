A- A+

Tony Ramos "Foi um susto. Ele está muito bem", diz Denise Fraga sobre recuperação de Tony Ramos; confira vídeo Ator segue internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro de saúde estável

"Foi um susto", disse a atriz Denise Fraga sobre recuperação de Tony Ramos, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira.

Ramos está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, desde quinta-feira, quando passou por uma cirurgia para tratar um hematoma subdural.

"Queria agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto. Eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso (..) Ele está falando, está fazendo piada".

Tony Ramos segue internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro de saúde estável, e apresenta "significativa melhora", como informa o novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (17).

Desde a noite da última quinta-feira (16), quando foi submetido a uma cirurgia no cérebro para a realização de drenagem de hematoma subdural, o ator, de 75 anos, é mantido sob observação no local.

Por meio de nota, o hospital ressalta que a cirurgia se deu, na noite de quinta-feira (16), devido a um sangramento intracraniano.

"O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje, sexta-feira (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", informa o boletim médico.

Tony Ramos, que completou seis décadas de carreira este ano, esteve no elenco da novela "Terra e paixão" (2023) e estava filmando "A lista", longa de José Alvarenga Jr., protagonizado por Lilia Cabral.

Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo, junto à atriz Denise Fraga, com a peça "O que só sabemos juntos", que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Veja também

