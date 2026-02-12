A- A+

RESSACA DO CARNAVAL Folia das Cordas chega à 8ª edição e reúne artistas em baile de ressaca no Mercado da Boa Vista Evento pós-Carnaval ocupa o centro do Recife no dia 22 de fevereiro, com shows, blocos convidados e cortejo até o Pátio de Santa Cruz

O clima momesco ganha um novo capítulo no próximo dia 22 de fevereiro, quando o Mercado da Boa Vista recebe a oitava edição do baile de ressaca "Folia das Cordas – Frevo, Suor e Cerveja".

A programação acontece das 11h às 16h e promete transformar o tradicional espaço do centro do Recife em ponto de encontro para quem ainda quer celebrar a temporada carnavalesca.

Consolidado como uma confraternização após os dias oficiais de festa, o evento reúne músicos, compositores, jornalistas, intelectuais e foliões em uma grande celebração coletiva.

A proposta é reviver a energia do frevo em clima descontraído, mantendo viva a atmosfera que toma conta da cidade durante o Carnaval.

Entre as atrações confirmadas estão o bandolinista Betto do Bandolim, o grupo Pernambucaneando – que contará com a participação da cantora e compositora Fátima de Castro, viúva de Bráulio de Castro – além de Kelly Rosa, Ed Carlos e Ivanildo Silva, entre outros convidados.

O encerramento será marcado por um cortejo da Orquestra Raízes Pernambucanas, sob regência do maestro Fábio César, saindo do Mercado da Boa Vista em direção ao Pátio de Santa Cruz.

Reconhecido como polo cultural da capital pernambucana, o Mercado da Boa Vista atrai frequentadores ligados às artes, à comunicação e à literatura, além de turistas e apreciadores da culinária regional.

Durante o período carnavalesco, o espaço se firma como um dos redutos do frevo e das manifestações tradicionais do Recife.

Um dos idealizadores do baile, Betto do Bandolim ressalta o caráter afetivo da iniciativa. “É o maior prazer tocar nesse Baile Folia das Cordas. É um momento de confraternização, reencontros de amigos e amigas, colegas, depois do Carnaval”, afirma.

Quem também celebra o espírito do encontro é Walmir Chagas, conhecido como Véio Mangaba, responsável por conduzir a festa. “Aqui a lei é só alegria. É se despedir do Carnaval com felicidade pra esperar o próximo ano, evoé…”, declara.

SERVIÇO

8º Folia das Cordas - Frevo, Suor e Cerveja

Quando: 22 de fevereiro, das 11h às 16h

Onde: Mercado da Boa Vista - Rua da Santa Cruz, s/n, Boa Vista - Recife-PE

Evento gratuito

