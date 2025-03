Fontaines D.C. anuncia cancelamento de show no Lollapalooza 2025

A- A+

A banda Fontaines D.C. anunciou o cancelamento do seu show no Lollapalooza, que aconteceria na sexta-feira (28).

Em uma postagem feita nas redes sociais da banda, o vocalista, Grian Chatten, 29, conta que devido a uma hérnia de disco, não só a apresentação no Brasil precisará ser cancelada, como também as no México, Chile, Argentina e Colômbia.

Além do festival, a banda também faria um show, no dia 26, na Audio, casa de shows localizada na zona oeste de São Paulo. Com o anúncio, o line-up da edição do Lollapalooza deste ano sofre a sua primeira baixa. Veja a publicação:

A mensagem do cantor irlandês diz: "Estou devastado em anunciar que, devido a uma hérnia de disco, precisamos cancelar nosso show no México amanhã à noite e nossas próximas datas no Chile, Argentina, Brasil e Colômbia. Estou muito animado para tocar nesses lindos países há anos e é muito doloroso estar aqui na Cidade do México e não poder subir no palco, mas hoje me informaram que preciso de atenção médica urgente. Somos muito gratos por todo o seu apoio e, do fundo do meu coração, lamento não poder tocar para vocês. Grian."

"O Lollapalooza Brasil lamenta confirmar o cancelamento da apresentação da banda Fontaines D.C. devido a questões médicas. O vocalista da banda, Grian Chatten, passará por uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco. A banda irlandesa não se apresentará no festival, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo."

O Lollapalooza Brasil está marcado para os dias 28, 29 e 30 de março, com nomes como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette no line up. AInda há ingressos à venda para o domingo (30) no site da Ticketmaster.

Veja também