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SHOWS Foo Fighters anuncia dois shows no Brasil em 2027; saiba como comprar ingressos A banda se apresentará em fevereiro de 2027; em Belo Horizonte no dia 18, e em São Paulo no dia 20

Poucos meses após sua próxima passagem pelo Brasil, o Foo Fighters retornará ao País com dois shows. A Take Cover Tour passará pela Arena MRV em Belo Horizonte no dia 18 de fevereiro, e pelo MorumBIS, na capital paulista, em 20 de fevereiro.

Ambas as datas terão a cantora Karen Dió e a banda Deb and The Mentals como atrações de abertura.

A banda promete um setlist recheado de seus maiores sucessos, como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", além de composições de álbum novo, "Your Favorite Toy" (2026).

Como comprar os ingressos

A pré-venda exclusiva para alguns clientes Santander se inicia na próxima terça-feira, 18, a partir das 10h no site da Ticketmaster, e 11h nas bilheterias físicas. Confira abaixo quem está elegível para esta compra:

Santander Unique Infinite;

Santander Unlimited Infinite;

Decolar Santander Infinite;

GOL Smiles Santander Infinite;

American Express Gold Card Santander;

American Express® Platinum Card Santander;

American Express® Centurion Card Santander;

Santander Unique Black;

Santander Unlimited Black;

Santander / AAdvantage® Black.

A pré-venda para os demais clientes do banco - exceto para os portadores de cartões de viagem e PJ - se inicia ao mesmo horário na quarta-feira, 19.

A venda para o público geral segue as mesmas orientações de horário e estará disponível na quinta-feira, 20.

Cada CPF poderá comprar até seis ingressos, dos quais apenas dois podem ser meia-entrada.

Veja abaixo serviços e valores:

Belo Horizonte



Datas: 18 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)

Local: MRV Arena - Rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte - MG

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Ingressos: a partir de R$ 280,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*



*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Preços

CADEIRA SUPERIOR: R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira

PISTA: R$ 330,00 meia-entrada e R$ 660,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira

CADEIRA INFERIOR SUL: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira

PISTA PREMIUM SELECT: R$ 590,00 meia-entrada e R$ 1.180,00 inteira

São Paulo

Datas: 20 de fevereiro de 2027 (sábado)

Local: MorumBIS - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Ingressos: a partir de R$ 295,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Preços

ARQUIBANCADA: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

PISTA: R$ 330,00 meia-entrada e R$ 660,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 485,00 meia-entrada e R$ 970,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 495,00 meia-entrada e R$ 990,00 inteira

PISTA PREMIUM SELECT: R$ 625,00 meia-entrada e R$ 1.250,00 inteira

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