Foo Fighters anuncia dois shows no Brasil em 2027; saiba como comprar ingressos
A banda se apresentará em fevereiro de 2027; em Belo Horizonte no dia 18, e em São Paulo no dia 20
Poucos meses após sua próxima passagem pelo Brasil, o Foo Fighters retornará ao País com dois shows. A Take Cover Tour passará pela Arena MRV em Belo Horizonte no dia 18 de fevereiro, e pelo MorumBIS, na capital paulista, em 20 de fevereiro.
Ambas as datas terão a cantora Karen Dió e a banda Deb and The Mentals como atrações de abertura.
A banda promete um setlist recheado de seus maiores sucessos, como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", além de composições de álbum novo, "Your Favorite Toy" (2026).
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Como comprar os ingressos
A pré-venda exclusiva para alguns clientes Santander se inicia na próxima terça-feira, 18, a partir das 10h no site da Ticketmaster, e 11h nas bilheterias físicas. Confira abaixo quem está elegível para esta compra:
Santander Unique Infinite;
Santander Unlimited Infinite;
Decolar Santander Infinite;
GOL Smiles Santander Infinite;
American Express Gold Card Santander;
American Express® Platinum Card Santander;
American Express® Centurion Card Santander;
Santander Unique Black;
Santander Unlimited Black;
Santander / AAdvantage® Black.
A pré-venda para os demais clientes do banco - exceto para os portadores de cartões de viagem e PJ - se inicia ao mesmo horário na quarta-feira, 19.
A venda para o público geral segue as mesmas orientações de horário e estará disponível na quinta-feira, 20.
Cada CPF poderá comprar até seis ingressos, dos quais apenas dois podem ser meia-entrada.
Veja abaixo serviços e valores:
Belo Horizonte
Datas: 18 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)
Local: MRV Arena - Rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte - MG
Abertura dos portões: 16h
Horário do show: 20h
Ingressos: a partir de R$ 280,00 (ver tabela completa)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*
*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.
Preços
CADEIRA SUPERIOR: R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira
PISTA: R$ 330,00 meia-entrada e R$ 660,00 inteira
CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira
CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira
CADEIRA INFERIOR SUL: R$ 445,00 meia-entrada e R$ 445,00 inteira
PISTA PREMIUM SELECT: R$ 590,00 meia-entrada e R$ 1.180,00 inteira
São Paulo
Datas: 20 de fevereiro de 2027 (sábado)
Local: MorumBIS - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP
Abertura dos portões: 16h
Horário do show: 20h
Ingressos: a partir de R$ 295,00 (ver tabela completa)
Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*
*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.
Preços
ARQUIBANCADA: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira
PISTA: R$ 330,00 meia-entrada e R$ 660,00 inteira
CADEIRA SUPERIOR: R$ 485,00 meia-entrada e R$ 970,00 inteira
CADEIRA INFERIOR: R$ 495,00 meia-entrada e R$ 990,00 inteira
PISTA PREMIUM SELECT: R$ 625,00 meia-entrada e R$ 1.250,00 inteira