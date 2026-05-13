A- A+

Banda Foo Fighters apresenta músicas do novo disco no Tiny Desk Banda encerrou a apresentação com duas de suas músicas mais famosas: My Hero e Everlong, ambas de The Color and The Shape, disco de 1997. A canção final, inclusive, contou com um empolgado coro do pequeno público do Tiny Desk.

Poucos dias depois de lançar seu 12º disco, Your Favorite Toy, o Foo Fighters se apresentou no Tiny Desk, série de shows intimistas produzida pela NPR para o YouTube. No show, a banda liderada por Dave Grohl tocou algumas faixas do novo álbum, incluindo também algumas canções clássicas.

Se declarando fã do Tiny Desk, o vocalista usou seu tradicional carisma para conversar com o pequeno público presente no estúdio, chamando os ouvintes para cantar junto e antecipando possíveis problemas na adaptação de versos mais pesados para a atmosfera intimista.

O Foo Fighters abriu a apresentação com Spit Shine, do novo disco, que foi seguida por Learn to Fly, clássica de There’s Nothing Left to Loose, de 1999. A canção seguinte foi Child Actor, também de Your Favorite Toy.

A banda encerrou a apresentação com duas de suas músicas mais famosas: My Hero e Everlong, ambas de The Color and The Shape, disco de 1997. A canção final, inclusive, contou com um empolgado coro do pequeno público do Tiny Desk.

Your Favorite Toy foi lançado em abril de 2026. Além da faixa título, o disco inclui os singles Of All People, Lost in the Echo e Asking For a Friend. O álbum marca o primeiro trabalho do Foo Fighters com o baterista Ilan Rubin, que se juntou à banda após a demissão de Josh Freese.

Veja também