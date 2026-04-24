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MÚSICA Foo Fighters lança "Your Favorite Toy", 12º trabalho de estúdio da banda "Your Favorite Toy" chega três anos após "But Here We Are", de 2023, que marcou o primeiro disco da banda desde a morte do baterista Taylor Hawkins

O Foo Fighters lançou, nesta sexta-feira, 24, seu 12º trabalho de estúdio, "Your Favorite Toy", em lojas e plataformas de streaming. O disco é o primeiro com Ilan Rubin, ex-Nine Inch Nails, na bateria, substituindo Josh Freese, que ficou com a banda entre 2023 e 2025.

O disco foi precedido por quatro singles, Your Favorite Toy, Of All People, Asking for a Friend e Caught in the Echo, lançados entre outubro de 2025 e abril deste ano. O álbum inclui ainda faixas como Child Actor, Spit Shine, Window e Amen Caveman.

Ao todo, "Your Favorite Toy" conta com 10 novas canções e uma duração total de pouco mais de 36 minutos, tornando-se o trabalho de estúdio mais curto da história do Foo Fighters.

"Your Favorite Toy" chega três anos após "But Here We Are", de 2023, que marcou o primeiro disco da banda desde a morte do baterista Taylor Hawkins, que morreu em 2022 de insuficiência cardíaca. O músico estava com o Foo Fighters desde 1997, quando substituiu William Goldsmith após as gravações de "The Color and the Shape".

A formação atual do Foo Fighters conta com Dave Grohl (vocal e guitarra), Pat Smear (guitarra), Chris Shiflett (guitarra), Nate Mendel (baixo), Rami Jaffee (teclado) e Ilan Rubin (bateria). A banda está atualmente em turnê para divulgar o novo disco, com passagem confirmada pelo Brasil em setembro, onde se apresentará no palco principal do Rock in Rio.

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