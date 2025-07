"Foot Fountain": Escultura de formato fálico que esguicha água causa frenesi em Nova York

A- A+

Uma escultura de um pé rosa com formato fálico tem dado o que falar em Nova York. Instalada na passarela suspensa High Line, um dos principais pontos turísticos de Manhattan, na altura da Rua 30, ela esguiça água quando algum transeunte pedala uma estrutura acoplada à obra.

“Gostei de poder ligar a água, mas não vou posar na frente dela. De jeito nenhum”, disse um o visitante Danny L., de 40 anos, ao jornal The New York Post, que visitou a obra e recolheu opiniões sobre ela.

O turista indiano Sanjeet Singh, de 46 anos, disse ao jornal que a escultura é estranha e não teria lugar na Índia.

“No meu país, isso seria considerado demais”, disse ele. “Mas é engraçada, sim.”

Um visitante da cidade de São Francisco ouvido pelo New York Post achou a escultura estranha, mas, no fim das contas, gostou.

“É perturbadora. Mas é legal, muito legal.”

Mãe de três crianças, a nova-iorquina Angie R., de 35 anos, elogiou a novidade.

“As crianças gostam, porque no fim das contas é só um chafariz bem alto”, disse ela. “Então, elas podem correr em volta enquanto uma delas pedala a bicicleta.”

Batizada de "Foot fountain (pink)" (algo como fonte rosa de pé), a obra tem três metros de altura e foi criada pela artista argentina Mika Rottenberg originalmente para o Museu Tinguely, na Suíça. Ela fica exposta em Nova York até maio do ano que vem.

“Foot Fountain (pink) é uma criatura exagerada que saiu dos meus desenhos", disse a artista num post no perfil do Instagram da galeria de arte Hauser & Wirth. "Ela apareceu pela primeira vez como uma pequena escultura, enquanto eu fazia trabalhos manuais com minha filha durante a pandemia. Pensei que deveria nutrir e refrescar os transeuntes em dias quentes, e compartilhar um pouco de seu espírito entusiasmado demais”.

Veja também