A- A+

BBB 23 Fora do BBB 23, Cristian elogia bumbum de brother: "Negócio de outro mundo" Empresário participou de podcast sobre o programa e fez comentários sobre amigo no jogo

Eliminado do BBB 23 na última terça-feira (21), Cristian participou do podcast “Mesacast do BBB Tá On”. O empresário elogiou uma parte específica do corpo de Cezar Black, seu amigo dentro da casa.

"A bunda do Black é um negócio de outro mundo”, disse Cristian, após o enfermeiro aparecer no vídeo, fazendo comentários positivos sobre o próprio corpo.



O empresário continuou, em tom de brincadeira, elogiando o visual do parceiro de jogo. “Ele usa aquelas roupas de 14 anos e aí ele puxa a bermudinha para cima, tem todo o jeito dele. 'Ai, Preto'", riu.

Veja também

BBB 23 Marvvila e Ricardo, do BBB 23, se estranham na cozinha; entenda