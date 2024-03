Fora do BBB 24, Deniziane passa por harmonização facial; confira o resultado

A- A+

Deniziane, que foi a nona eliminada do BBB 24, está aproveitando o pós-reality para realizar alguns sonhos. Nesta terça-feira (12), a mineira expôs nas redes sociais o resultado da harmonização facial que fez fora da casa.

Ao Gshow, a ex-BBB afirmou que o objetivo do procedimento foi fazer uma reestruturação facial e melhorar a autoestima. “Foi utilizado apenas ácido hialurônico (12 seringas, 12mL), e toxina botulínica”, explicou.

A mineira disse ter amado o resultado, mesmo com o inchaço podendo durar até 60 dias. “Já era algo que queria fazer, e ela melhorou todos os pontos que me incomodavam sutilmente”, apontou.

Deniziane investiu R$ 20 mil na harmonização e não pretende parar com as intervenções estéticas. A mineira, que já havia realizado uma bioplastia no bumbum antes de entrar no BBB 24, disse que ainda gostaria de colocar silicone e ser submetida a uma lipoaspiração.

Veja também

BBB 24 Com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet é a 12ª eliminada após protagonizar várias brigas