A- A+

TELEVISÃO Fora do GNT, Astrid reafirma seu talento de contar e ouvir histórias na última temporada do sucesso Com o contrato de Astrid não renovado no último mês de dezembro pelo Grupo Globo, a estreia da nova e, consequentemente, última temporada do "Chegadas e Partidas" tem sabor agridoce

Direta e alto-astral, Astrid Fontenelle é o tipo de comunicadora que sempre tem algo de interessante para compartilhar. Grande nome da extinta MTV Brasil e com passagens pelo SBT e pela Band, foi no GNT que ela se encontrou como profissional, transformando-se também na apresentadora de maior prestígio do canal, desde a sua estreia no diário “Happy Hour”, em 2007.

Na sequência, ela acabou por se tornar a figura central de dois dos maiores sucessos da casa ao ancorar o papo do “Saia Justa” e comandar o emocional “Chegadas e Partidas”.

Apesar de entregar boa audiência e repercussão, desde 2023 que Astrid vem sendo desprestigiada pela direção do canal. Primeiro, foi sua saída forçada do programa de debate feminino.

Mais recentemente, o cancelamento do “Adoráveis Conselheiras”, produção que funcionou como prêmio de consolação após ser substituída pela rasa Eliana no “Saia Justa”, mas que acabou simbolizando uma bela renovação profissional para a apresentadora.

Com o contrato de Astrid não renovado no último mês de dezembro pelo Grupo Globo, a estreia da nova e, consequentemente, última temporada do “Chegadas e Partidas” tem sabor agridoce.

Também exibida em formato de quadro no dominical “Fantástico” desde 2023, a produção é cancelada justamente no momento em que chegou ao público mais abrangente da tevê aberta.

No ar desde 2011 e com um formato simples e funcional, o programa tem como cenário principal o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que se tornou o palco de histórias de alto teor emocional, onde encontros e despedidas dão o tom das entrevistas e saudade é uma das palavras mais presentes ao longo dos episódios.

Embora tenha uma densidade natural, o programa conseguiu fugir do sensacionalismo, muito por conta da autonomia de Astrid em selecionar as histórias e definir o modo como elas são mostradas.

Apesar de falar muito e bem, Astrid mostrou um lado mais ouvinte no decorrer das 12 temporadas do “Chegadas e Partidas” e isso permanece como um dos destaques da nova safra.

O fato de ter apenas cinco episódios já devia mostrar para a apresentadora que o projeto estava chegando ao fim. Sem se abalar, ela chega com um pacote de histórias comoventes e personagens bem selecionados.

Embora a edição seja mais sóbria, o programa é de fato feito para arrancar lágrimas do público. Agora livre para desenvolver projetos em outras emissoras, canais ou streaming, o público não deve ficar muito tempo sem a imagem da apresentadora no vídeo. Neste movimento, mesmo em busca de mudança de conteúdo e renovação, quem perde é o GNT e a Globo.



“Chegadas e Partidas” – GNT – segundas, às 22h.

Veja também