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VIRGINIA FONSECA Fora do posto de rainha do Grande Rio, Virginia Fonseca deixa em aberto desfile em 2027 Ao se despedir da função na agremiação de Duque de Caxias, influencer afirma que decidiu priorizar sua família e negócios pessoais

Virginia Fonseca não desfilará no posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No anúncio, feito na última quarta-feira (12), ela afirma que passará a se dedicar a si mesma, aos filhos e à empresa. Mas, até o momento, a página não foi virada completamente. Ou, pelo menos, a influenciadora ainda não descarta um possível desfile pela agremiação em outra função de destaque.

Questionada sobre os próximos passos de Virginia no carnaval, a assessoria de imprensa da influencer afirmou ao Globo que ainda é “muito cedo para qualquer movimento”. No momento, ela não está comprometida com nenhum compromisso com a escola de Caxias apesar de existir “um carinho, amor e respeito muito grande de ambas as partes”.



Ao se despedir da influencer como a sua rainha de bateria, o Grande Rio afirmou que Virginia “ficará marcada na nossa história” e que “nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas”.

A passagem da influencer pela escola foi marcada por críticas desde a preparação para o Carnaval. A sua escolha para substituir Paolla Oliveira gerou questionamentos sobre sua relação com o samba e seu desempenho nos ensaios. Vídeos de suas coreografias viralizaram e renderam memes nas redes sociais, e Virginia contou ainda com professores de samba para aprender os passos certo para a avenida.

Na coroação, o ponto de venda da WePink, marca de cosméticos de Virginia, foi instalado na quadra da tricolor de Caxias, provocou críticas de integrantes e admiradores do Carnaval sobre a associação entre a escola e os negócios da influencer.

O próprio desfile, neste ano, foi marcado por dificuldades com a fantasia, que tinha um costeiro de 12 quilos, e precisou ser retirado em parte. O tapa-sexo também chegou a se soltar durante a apresentação.



Em sua despedida, Virginia afirmou que os últimos meses a fizeram repensar a rotina e perceber que sua vida mudou, demandando mais de sua presença. Segundo ela, após conversar com a família, decidiu priorizar o tempo com os filhos, as empresas e as pessoas próximas.

“Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso. A vida é isso”, escreveu. “Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade.”

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