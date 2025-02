A- A+

BBB 25 Fora do ''Tá com Nada'', Camilla cozinha e reclama de Diogo Almeida no BBB 25 A sister reclamou da forma como Diogo Almeida lida com a cozinha durante o programa

Na manhã desta quarta-feira, 19, os brothers saíram do ''Tá com Nada'' na casa do BBB 25. Camilla começou a preparar a comida e os brothers aproveitaram para preparar logo todas as refeições do dia.

Em conversa com Gracyanne Barbosa e Thamiris, Camilla reclamou da forma como Diogo Almeida lida com a cozinha. A sister falou sobre a importância de quem está na cozinha fazer o preparo de acordo com o que as pessoas preferem, e não seguir apenas seu gosto pessoal.

Nesse momento, ela reclamou da forma como Diogo se comporta na cozinha: "Não pergunta pras pessoas. Porque, por exemplo, a Aline gosta de comida passada. Eu já gosto de comida mal passada Então você tem que fazer um meio termo ou pergunta pra todo mundo, tem que saber, mais ou menos, como cada um gosta."

A sister também menciona Daniele Hypolito na conversa. "A Dani tá ficando ligada, porque como ela tá ajudando bastante na cozinha, ela já está começando a ver, né? Só que eu falando toda hora, parece que eu tô querendo mandar na parada", disse.

A relação com a comida tem sido assunto constante nesta edição do reality. A casa já foi para o Tá com Nada duas vezes, o que pode afetar o humor das pessoas no confinamento. Dona Delma é uma das que mais demonstra seu descontentamento com a situação.

