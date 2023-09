A- A+

INFLUENCER DIGITAL Forbes anuncia lista com os maiores influencers do mundo; confira a relação Publicação não traz nenhum brasileiro entre os maiores do mundo

Seja pelo faturamento, pelo número de seguidores e/ou pelo engajamento em rede sociais, o mundo conheceum nesta quarta-feira (27), os maiores influenciadores da internet mundial de 2023 listados pela Forbes.



A relação traz o youtuber nortea-americano MrBeast como o maior de todos, seguido do comediante e também Youtuber britânico Olajide Olatunji - o faturamento respectivo de ambos foi de US$ 82 milhões (R$ 408 milhões) e US$ 24 milhões (R$ 120 milhões).



O critério de maior faturamento foi apenas um entre outros utilizados pela revista para listar os nomes mais poderosos do universo digital no quesito "influencer". Número de seguidores, engajamento nas redes e negócios comerciais também integram os requisitos levados em conta pela publicação.





Com um ranking predominantemente formado por norte-americanos, a lista da Forbes não trouxe nenhum brasileiro entre os maiores do mundo.



Todos os nomes trazidos pela revista podem ser vistos neste endereço www.forbes.com

Veja a lista dos dez primeiros colocados:

Jimmy Donaldson (Mr Beast) - EUA Olajide Olatunji (KSI) - Grã Bretanha Jake Paul - Londres Rhett & Link - EUA Charli D'Amelio - EUA Logan Paul - EUA Elliot Tebele (F*ckJerry) - EUA Emma Chamberlain - EUA Matt Rife - EUA Brent Rivera - EUA

Veja também

FESTIVAL 'Vozes do Amanhã' promove encontros musicais épicos no Rio de Janeiro; confira atrações