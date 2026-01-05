A- A+

ranking Forbes lista os 25 músicos mais bem pagos de 2025; veja quem aparece no ranking Seis artistas ultrapassaram a marca dos nove dígitos em lucros

O ano de 2025 foi especialmente lucrativo para a indústria da música. Segundo ranking divulgado pela Forbes, os 25 músicos mais bem pagos do mundo somaram, juntos, US$ 1,9 bilhão em ganhos no período, impulsionados principalmente por grandes turnês, contratos milionários e vendas de catálogos.

No topo da lista, seis artistas ultrapassaram a marca dos nove dígitos em arrecadação anual.

O primeiro lugar ficou com The Weeknd, que lidera o ranking após encerrar o ano com ganhos estimados em US$ 298 milhões. O resultado foi impulsionado por uma combinação de fatores: o sucesso do álbum Hurry Up Tomorrow, uma turnê bilionária e um acordo com a Lyric Capital envolvendo parte de seu catálogo musical, que, segundo a Forbes, garantiu ao artista cerca de US$ 200 milhões líquidos após taxas.

Na segunda posição aparece Taylor Swift, com US$ 202 milhões em ganhos em 2025. A cantora manteve o alto desempenho mesmo após o fim da The Eras Tour, com o lançamento do álbum The Life of a Showgirl, que se tornou o mais vendido do ano, além de um acordo com o Disney+ que incluiu a exibição do último show da turnê e uma série documental.

O pódio é completado por Beyoncé, que arrecadou US$ 148 milhões no ano. A cantora obteve grande parte desse valor com a Cowboy Carter Tour, que entrou para a história como a turnê country de maior bilheteria já registrada. O sucesso da excursão foi suficiente para consolidar a artista como bilionária, segundo a Forbes.

O ranking é completado com outros 22 nomes como Kendrick Lamar, Coldplay e Shakira.

Confira a lista completa dos músicos mais bem pagos de 2025, segundo a Forbes:

The Weeknd - US$ 298 milhões

Taylor Swift - US$ 202 milhões

Beyoncé - US$ 148 milhões

Kendrick Lamar - US$ 109 milhões

Coldplay - US$ 105 milhões

Shakira - US$ 105 milhões

Drake - US$ 78 milhões

Chris Brown - US$ 74 milhões

Zach Bryan - US$ 70 milhões

Bad Bunny - US$ 66 milhões

Post Malone - US$ 62 milhões

Ed Sheeran - US$ 60 milhões

Tyler, The Creator - US$ 53 milhões

Metallica - US$ 53 milhões

Lady Gaga - US$ 52 milhões

Billie Eilish - US$ 52 milhões

Imagine Dragons - US$ 48 milhões

Dua Lipa - US$ 44 milhões

Linkin Park - US$ 36 milhões

SZA - US$ 34 milhões

Morgan Wallen - US$ 33 milhões

Bruno Mars - US$ 31 milhões

Sabrina Carpenter - US$ 29 milhões

Andrea Bocelli - US$ 25 milhões

Iron Maiden - US$ 25 milhões



