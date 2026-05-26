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FORTUNAS Entretenimento soma 79% da fortuna no ranking das celebridades mais ricas do mundo; veja a lista Publicação nomeia Beyoncé, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, James Cameron e Rihanna entre os famosos mais ricos do planeta

Um levantamento da revista Forbes revelou a forte presença da indústria do entretenimento entre as maiores fortunas do mundo. Das 22 celebridades mais ricas do planeta, que atuam em áreas como esporte, cultura e mídia, com patrimônio somado de US$ 48,1 bilhões (R$ 241,5 bilhões), quase 80% da riqueza corresponde ao campo criativo, segundo o ranking da publicação. Na lista, aparecem nomes como Beyoncé, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, James Cameron e Rihanna.

Parte disso se deve a casos como o de Rihanna, que impulsionou sua fortuna por meio da marca de cosméticos Fenty Beauty. Jay-Z, por sua vez, alavancou seu patrimônio no mercado de bebidas de luxo. Já Taylor Swift transformou direitos autorais e turnês em ativos bilionários, ilustram essa nova dinâmica de monetização direta da influência.



Vendas de catálogos históricos, como a feita por Bruce Springsteen à Sony, royalties contínuos de bilheterias cinematográficas e o licenciamento perpétuo de programas de televisão também podem explicar o montante.



A lista original, com profissionais do esporte, incluía ainda nomes como o tenista Roger Federer e os jogadores de basquete LeBron James e Magic Johnson.



Veja a seguir o ranking com os nomes da cultura:

Steven Spielberg (Cinema) – US$ 7,1 bilhões (R$ 35,64 bilhões)

George Lucas (Cinema) – US$ 5,2 bilhões (R$ 26,10 bilhões)

Vince McMahon (Entretenimento/Mídia) – US$ 3,6 bilhões (R$ 18,07 bilhões)

Oprah Winfrey (Mídia/Televisão) – US$ 3,2 bilhões (R$ 16,06 bilhões)

Jay-Z (Música/Negócios) – US$ 2,8 bilhões (R$ 14,06 bilhões)

Taylor Swift (Música) – US$ 2,0 bilhões (R$ 10,04 bilhões)

Kim Kardashian (Mídia/Moda) – US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões)

Peter Jackson (Cinema) – US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões)

Dick Wolf (Televisão) – US$ 1,5 bilhão (R$ 7,53 bilhões)

Tyler Perry (Cinema/Televisão) – US$ 1,4 bilhão (R$ 7,03 bilhões)

Bruce Springsteen (Música) – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões)

Arnold Schwarzenegger (Cinema/Investimentos) – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões)

Jerry Seinfeld (Televisão/Comédia) – US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões)

James Cameron (Cinema) – US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões)

Rihanna (Música/Cosméticos) – US$ 1,0 bilhão (R$ 5,02 bilhões)

Beyoncé Knowles-Carter (Música) – US$ 1,0 bilhão (R$ 5,02 bilhões)

Dr. Dre (Música/Produção) – US$ 1,0 bilhão (R$ 5,02 bilhões)

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