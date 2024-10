''Força Bruta: Sem Saída'' estreia nos cinemas brasileiros; leia a crítica

A- A+

''Força Bruta: Sem Saída'' não reinventa a comédia de ação e nem almeja alcançar essa condição. O terceiro filme da franquia sul-coreana, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, segue a proposta dos filmes anteriores, utilizando a vitalidade e brutalidade do protagonista como trunfo nas cenas de combate.

Na trama, o espectador acompanha o detetive Ma Seok-do (Ma Dong-seok) investigando um misterioso caso de assassinato. Durante a busca por evidências, o protagonista descobre que uma nova droga sintética está circulando pelas ruas de Seul (capital da Coreia do Sul) e sendo traficada pela Yakuza, a máfia do Japão.

''Força Bruta: Sem Saída'' acontece sete anos depois de Ma Seok-do realizar uma extradição no Vietnã. Neste filme, o diretor Lee Sang-yong, de ''Força Bruta'' (2022), aposta apenas no retorno do protagonista, unindo o personagem a um novo esquadrão policial.

Sucesso na Coreia do Sul, ''Sem Saída'' foi a maior bilheteria do país em 2023. Desde o primeiro longa ''Os Fora da Lei'' (2017), o ator sul-coreano Ma Dong-seok (''Eternos'' e ''Invasão Zumbi''), conhecido como Don Lee, vem sendo a cara dessa franquia, se tornando uma referência no cinema de ação.

Ação brutal

''Força Bruta: Sem Saída'' segue uma tendência dos filmes sul-coreanos que optam por não utilizar armas de fogo em suas narrativas, devido ao rigor da legislação e da cultura do país. Isso poderia representar uma barreira na distribuição no Ocidente, mas não será o caso do filme.

Como o detetive Ma Seok-do é um ex-pugilista, ele não se inibe de distribuir socos nos vilões. O diretor Lee Sang-yong explora nas sequências de ação essa brutalidade e vitalidade do protagonista, atribuindo imersão, ritmo e tensão na coreografia das cenas de combate.

Elas alternam entre golpes com a mão e a utilização de armas brancas. Além disso, trazem o exagero e a ferocidade como elementos de impacto.

Narrativa eficaz

Para quem procura um drama policial com uma grande investigação, ''Força Bruta: Sem Saída'' não deve atender suas expectativas. Aliás, nem deveria. O comprometimento da franquia são as sequências de ação, contempladas com rigor ao longo do filme.

Ma Seok-do vai solucionando o caso, por meio de uma ocasionalidade previsível, não permitindo grandes reviravoltas no enredo, muito menos gerando uma surpresa no espectador. A trama quer levar o protagonista para um embate sempre que pode, possibilitando uma nova sequência de ação.

Durante o filme, o detetive vai sendo levado ao esgotamento, mas a vitalidade expressa por Don Lee na sua atuação consegue garantir a atenção do público. ''Força Bruta: Sem Saída'' ainda traz humor no texto como um artifício de respiro entre as cenas de ação. Algumas funcionam, principalmente, quando Ma Seok-do precisa entrar na posição de perguntar, antes de bater.



''Força Bruta: Sem Saída'' cumpre com eficácia todos os requisitos do gênero de ação, entregando brutalidade sem pudor, sempre que seu protagonista sente vontade de distribuir socos.

