Formação de Paredão Triplo acontece nesta sexta (19); confira como será dinâmica do fim de semana

Com o BBB 24 ainda em ritmo acelerado, devido à grande quantidade de participantes que estão na casa, mais uma dinâmica diferenciada ocorre neste fim de semana. O início da tarde desta sexta (19) foi marcado pela Prova do Anjo, vencida por Lucas Henrique e Luigi, que estão imunizados.



No episódio desta noite, os dois brothers deverão escolher mais um(a) participante para também ganhar a imunidade. A decisão deverá ser consensual.



Na sequência, será formado mais um Paredão, que será triplo. O líder Matteus indicará uma pessoa. Os brothers e sisters deverão votarem dois participantes diferentes. Ao final, a dupla que tiver mais votosserá emparedada.



No programa do domingo (21), acontecerá a eliminação.

