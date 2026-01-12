A- A+

ESCRITA Formação gratuita em escrita criativa abre inscrições para nova turma no Recife Curso presencial oferece 20 vagas e propõe ampliar o acesso à literatura com atividades ao longo de 2026

Uma iniciativa voltada à democratização da literatura está com inscrições abertas no Recife. O Estudos em Escrita Criativa Social (EEC Social) abriu, nesta segunda (12), as inscrições para o processo seletivo para a turma de 2026.

São disponibilizadas 20 vagas gratuitas para interessados em criação literária. Os candidatos podem se inscrever até 13 de fevereiro, por meio de formulário online.

Lançado em 2024, o projeto chega à sua terceira edição com a proposta de formar novos escritores e estimular a criação de redes entre autores iniciantes.

Ao longo das edições anteriores, cerca de 40 pessoas já passaram pela formação, incluindo participantes em situação de vulnerabilidade social, público que seguirá contemplado com metade das vagas oferecidas.

As atividades acontecem entre março e dezembro de 2026, em encontros mensais realizados aos sábados, das 8h às 17h, no espaço Cobogó das Artes, no bairro de Areias, Zona Oeste da Capital pernambucana.

Com 10 encontros ao longo do ano, o curso adota uma metodologia que articula reflexão teórica e exercícios práticos, explorando diferentes formatos de escrita, como contos, poesia, romance, distopias, diários, não ficção e produção para ambientes digitais.

A escritora e editora Patrícia Tenório responde pela coordenação geral do EEC Social, enquanto Adriano Portela assina a coordenação pedagógica.

Entre as novidades previstas para 2026, estão: a criação de um clube de leitura; a ampliação das ações para um lar de idosos; e a oferta de mentorias individuais, nas quais cada estudante contará com acompanhamento personalizado durante o desenvolvimento de seus textos.

Como resultado final da formação, os alunos participarão da produção de um livro coletivo, com lançamento programado para 2027.

Para Patrícia Tenório, o projeto se firmou como uma ferramenta de transformação.



“O Estudos em Escrita Criativa Social é um sonho que não só se realizou, mas se consolidou e segue evoluindo, cumprindo o objetivo de democratizar a Escrita Criativa, especialmente entre pessoas que não teriam acesso a uma formação desse nível.”

SERVIÇO

Curso Estudos em Escrita Criativa Social

Inscrições (gratuitas): de 12 de janeiro a 13 de fevereiro, através do formulário online

Início das aulas: 14 de março de 2026

Onde: Cobogó das Artes - Rua Oiticica Lins, 134, Areias - Recife-PE



* Com informações da assessoria



Veja também