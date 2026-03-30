A- A+

ARTE Formada a partir da amizade com artistas, coleção do crítico Roberto Pontual vai a leilão em Paris Radicado na França até sua morte, em 1994, brasileiro assinou coluna no Jornal do Brasil e foi um dos primeiros a mapear a Geração 80

Autor do “Dicionário das artes plásticas no Brasil”, publicado pela Civilização Brasileira em 1969 e até hoje uma obra de referência nos estudos da área, Roberto Pontual (1939–1994) atuou na crítica, na curadoria e institucionalmente entre os anos 1960 e 1990, acompanhando atentamente a cena brasileira do período.



Titular da coluna de artes visuais do Jornal do Brasil entre 1974 e 1980, nunca deixou de estar próximo ao que acontecia no circuito, mesmo após sua mudança para Paris em 1980, ano em que foi curador da delegação brasileira na Bienal de Veneza.

A amizade e a proximidade com nomes como Glauco Rodrigues, Wanda Pimentel, Alair Gomes, Ione Saldanha, Carlos Scliar, Ivan Serpa e Paulo Roberto Leal (com quem foi casado) deu origem a um acervo afetivo, que permaneceu com o último companheiro de Pontual e seu herdeiro, o francês Vincent Wierink.



Mais de três décadas após a morte do crítico — em 2 de maio de 1994, em decorrência da Aids — as 153 obras da coleção serão leiloadas nesta terça-feira (31), em Paris, depois de ficarem em exposição pública desde o último sábado, no Hôtel Drouot, um dos mais antigos mercados de pregões do mundo.

Com obras realizadas entre 1945 e 1994, o conjunto reunido por Pontual (que inclui ainda nomes como Antonio Bandeira, Di Cavalcanti, Franz Weissmann, Raymundo Colares, Frans Krajcberg, Cildo Meirelles e Anna Bella Geiger) foi formado a partir de presentes, trocas ou negociações com os artistas, em sua maioria, e ficou armazenado sob a guarda de Wierink desde a morte do companheiro.





— A maior parte das obras estava guardada, para mim era muito doloroso continuar convivendo com elas. Depois da perda do Roberto, eu precisava mudar de vida, trocar de apartamento, e os trabalhos foram arquivados — recorda Wierink. — Só a família e os amigos íntimos conheciam essas obras, que agora estão vindo a público. De uma certa forma, eu mesmo estou redescobrindo várias delas, foi quase uma catarse para mim.

Wierink diz que o crítico não se via como colecionador, apesar de ser próximo de vários deles. Publicou em 1976 o livro “Arte brasileira contemporânea. Coleção Gilberto Chateaubriand”, sendo o primeiro a escrever sobre o acervo do amigo, a partir do qual também organizou a exposição “Portraits of a country”, em Londres, em 1984.

— Ele tinha o mesmo hábito que o Gilberto, de frequentar os ateliês, passar tempo com os artistas, trocar ideias com eles. Acho que ele até atuava mais como um analista do que crítico, realmente gostava de ir muito a fundo no trabalho das pessoas — comenta o viúvo. — O circuito também era completamente diferente do que é hoje, com os artistas brasileiros muito mais inseridos no mercado internacional. Acho que, na época, existia uma sensação de isolamento, de que o Brasil estava longe de tudo. Quando nos conhecemos, uma ligação para o Rio era caríssima, 20 francos por minuto, uma carta demorava dez dias. Hoje, quando se fala de Brasil, América Latina, a curiosidade é muito maior.

Reconhecido como um dos primeiros críticos a mapear a chamada Geração 80 — é dele o livro “Explode geração!”, lançado concomitantemente à icônica coletiva “Como vai você, Geração 80?”, na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, em 1984 —, Pontual manteve a rotina de trabalho até seus últimos dias, como lembra seu herdeiro.

— O Roberto tinha uma disciplina impressionante para o trabalho. Ele realmente foi até o fim das suas possibilidades. Um mês antes de morrer ainda estava pegando trem para assistir a uma conferência no Sul da França. Se não fosse sua morte precoce, teria ainda uma grande contribuição para as artes no Brasil — acredita Wierink. — Entre 1987, quando descobriu a doença, e 1992 ele viveu normalmente. Daí até 1994, sentiu mais os efeitos. Ele não quis contar a ninguém até quando pode, não queria que o tratassem diferente. Foi um segredo pesado para carregar. Acho que esse acervo também ajuda a contar essa belíssima história humana por trás das obras.

Veja também