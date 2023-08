A- A+

Música Forró Casamarela convida Beto Hortis para baile de forró na Casa Malassombro, nesta sexta (18) Os ingressos antecipados estão à venda à R$ 20,00 no site do Sympla

A Casa Malassombro, nova casa de shows e espetáculos do Bairro do Recife, será palco para um grande baile de Forró, nesta sexta-feira (18). O grupo Forró Casamarela convida o cantor e sanfoneiro Beto Hortis para uma noite dançante ao som do melhor do forró nordestino. Os ingressos antecipados estão à venda à R$ 20,00 no site do Sympla. A festa será realizada a partir das 22h.



Composto por Júnior Teles no zabumba, José Demóstenes (Macaco) no Triangulo e voz, Johnanthan Malaquias no acordeom e Carlos Fofão no baixo, o Forró Casamarela apresenta repertório que reúne canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Genival Lacerda, Maciel Melo e outros mestre que fizeram a história do forró.

Convidado

O sanfoneiro, cantor e compositor Beto Hortis iniciou sua carreira musical aos 12 anos de idade. Desde então surpreende o público pela destreza e musicalidade por onde se apresenta. Como instrumentista acompanhou grandes artistas nordestinos como Jorge de Altinho, Alcymar Monteiro e a banda Magníficos.



É também arranjador e participou de gravações de célebres artistas como Nádia maia, Paulinho Leite e Xico Bezerra. EM 2007 conquistou o primeiro lugar no Festival Cearense de Sanfoneiros. Em 2013 venceu o I Festival do Frevo da Humanidade na categoria Frevo de Rua com a canção “Que Saudade do seu Domingos” (Homenagem a Dominguinhos).

Outras informações sobre a festa no perfil do Forró Casamarela no instagram ou pelo telefone (81) 99125 0173.

SERVIÇO:

O quê: Forró Casamarela convida

Atrações: Forró Casamarela + Beto Hortis

Quando: 18 de Agosto - 22h

Onde: Casa Malassombro – Rua do Apolo, 219, Recife Antigo. CEP 50030-220

Ingressos à venda à R$ 20,00 no site do Sympla

