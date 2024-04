Forró Casamarela convida Liv Moraes e Bruno Lins para o arrasta-pé neste sábado (6)

A- A+

Esquentando as baterias para os festejos juninos que virão por aí, o Forró Casamarela promove um grande encontro forrozeiro neste sábado (6), a partir das 19h, na casa No Malagueta, em Santo Amaro, região central do Recife. O grupo convida Liv Moraes e Bruno Lins para um grande baile de forró, que seguirá noite adentro. Ingressos antecipados (com desconto) estão à venda no Sympla.

Com sete anos de estrada, o Forró Casamarela traz em seu repertório a alegria da música dançante nordestin, com canções de autoria de Macaco e Johnanthan Malaquias – integrantes do grupo – , além de releituras de clássicos de grandes compositores como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Maciel Melo e Flávio Leandro.

Uma das convidadas da noite, Liv Moraes é filha de Dominguinhos e tem uma carreira consolidada na MPB, Jazz e no forró, herança musical do pai.

Já Bruno Lins é o nome à frente da banda Fim de Feira, que tem mais de 20 anos de estrada, cinco discos gravados e um Prêmio da Música Brasileira na prateleira.

SERVIÇO

Forró Casamarela convida Liv Moraes e Bruno Lins

Quando: Sábado (6), a partir das 19h

Onde: No Malagueta | Rua Bernardo Guimarães, 440, Santo Amaro - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 15, à venda no Sympla

Informações: (81) 99125-0173

