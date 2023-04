Forró Casamarela é atração na Casa Astral

A- A+

Vai ter "tengo-lengo-tengo" no sábado, 8 de abril, na Casa Astral, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, com o forrobodó do Forró Casamarela.



O trio se apresenta ao lado de Felipe Costta e Sarah Leandro, convidados da noite que começa a partir das 17h - com feirinha e música no jardim integrando a programação. O ingresso custa a partir de R$ 20 e pode ser adquirido no site Sympla.





No "salão de baile", o cantor e compositor Felipe Costta abre os trabalhos da noite, com repertório que inclui Dominguinhos, Gonzaga e Jackson do Pandeiro, além de canções de sua autoria.

Já Sarah Leandro se apresenta passeando pelo cancioneiro de Flávio Leandro, Assisão, Anastácia, entre outros nomes do gênero.

Serviço

Forro Casamarela



Quando: Sábado (8), a partir das 17h

Onde: Casa Astral



Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla



Rua Joaquim Xavier, 104, Poço da Panela

Informações: 99125-0173

