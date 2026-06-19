Sex, 19 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CELEBRAÇÃO À MÚSICA NORDESTINA

Forró da Gávea estreia em disco e reúne convidados em celebração aos ritmos nordestinos

Álbum "Amor Verdadeiro" apresenta releituras de clássicos do gênero, composição inédita e participações de nomes como Teresa Cristina, Roberta Sá e Francis Hime

Reportar Erro
Forró da GáveaForró da Gávea - Foto: Jorge Bispo

Após anos animando bailes e rodas de dança no Rio de Janeiro (RJ), o coletivo Forró da Gávea transforma sua experiência de palco em registro fonográfico. 

Lançado nas plataformas digitais na última semana, o álbum “Amor Verdadeiro” marca a estreia do grupo criado pelo cantor Pedro Miranda e formado ainda por Durval Pereira, Pedro Aune, Rafael dos Anjos e Rodrigo Ramalho.

Nascido em 2018, o projeto consolidou-se a partir de apresentações frequentes no bairro carioca que lhe empresta o nome.

Leia também

• Olinda: São João da Casa da Rabeca terá programação com mais de dez horas de forró; confira

• Marcelo D2 e Maestro Forró comandam a agenda cultural do fim de semana no Recife e RMR

• Forró e romantismo marcam novo lançamento de Geraldinho Lins

Ao longo dessa trajetória, o conjunto construiu um repertório dedicado às diferentes vertentes do forró, transitando por estilos como baião, xote, xaxado, côco, rojão e arrasta-pé. O primeiro disco surge como síntese desse percurso artístico e da maturidade conquistada ao longo de anos de atuação.

O repertório combina clássicos assinados por compositores fundamentais da música brasileira, entre eles Sivuca, Luiz Gonzaga, Antônio Barros, Cecéu, Humberto Teixeira, Chico Buarque, Francis Hime e Caetano Veloso.

O trabalho também apresenta uma composição inédita de Pedro Miranda em parceria com Moyséis Marques. Já as faixas instrumentais prestam tributo a dois expoentes da sanfona brasileira: Dominguinhos e Oswaldinho do Acordeon.

De acordo com Pedro Miranda, a seleção das músicas refletiu naturalmente o universo já explorado pelo grupo nos shows:

“‘A dança da moda’, por exemplo, foi trazida pelo amigo Giuliano Eriston em uma de suas canjas, e acabou abrindo o álbum. A ideia foi reunir artistas e músicos amigos em um grande baile de forró dentro do estúdio, reproduzindo as nossas apresentações ao vivo. É um álbum para se ouvir dançando, já que as músicas entram na cadência do baile, da primeira à última faixa”, afirma.

O disco conta ainda com uma extensa lista de convidados, entre eles Francis Hime, Mônica Salmaso, Moreno Veloso, Moyséis Marques, Teresa Cristina, Roberta Sá, Giuliano Eriston, Juliana Linhares, Marcelo Mimoso e Tâmara Terra. 

A sanfona, elemento central da sonoridade do álbum, ganha protagonismo com as participações de nomes como Kiko Horta, Nonato Lima, Cosme Vieira, Rafael Meninão, Marcelo Caldi, Nandinho Barros e Adelson Viana.

Outros instrumentistas reforçam os arranjos ao longo das faixas, incluindo Edu Neves, Carlos Malta, Dadi, Gabriel de Aquino, Giuliano Eriston, Moreno Veloso e Moyséis Marques. O resultado é um trabalho que transporta para o estúdio a atmosfera festiva dos bailes de forró e convida o público a abrir espaço na sala para dançar.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter