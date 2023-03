A- A+

FORRÓ Forró das Antigas" traz Limão com Mel e Mastruz com Leite, entre as bandas; saiba detalhes "Festival Memórias" acontece em abril, no Clube Português

Para além da "caixinha" do forró embalado pela autenticidade nordestina, leia-se: o sempre e necessário pé de serra, o teng-lengo-tengo sob arranjos de bandas como Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Limão com Mel e Cavalo de Pau, integra o rol dos (bons) tempos de um dos ritmos carros-chefes das bandas de cá de Pernambuco.



E são exatamente essas as bandas, além de Walkiria Santos, que deu voz à banda Magníficos, que vão protagonizar o "Festival Memórias", marcado para o próximo dia 20 de abril no Clube Português do Recife.





Com ingressos disponíveis no Bilheteria Digital, a partir de R$ 70, os shows, que têm início às 20h, prometem trazer de volta o saudosismo de letras como "De Janeiro a Janeiro" (Limão com Mel), "Brincar de Amar" (Mastruz com Leite), "Cobertor" (Calcinha Preta), "Timidez" (Cavalo de Pau) e "Me Usa" (Magníficos), com Walkíria Santos.





SERVIÇO

Festival Memórias, com Cavalo de Pau, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Walkíria Santos



Quando: dia 20 de abril, 20h

Onde: Clube Português



Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

