Música Forró de Cabo a Rabo se apresenta na Casa Estação da Luz, em Olinda, nesta quarta (24) Grupo formado por jovens músicos e pesquisadores do RJ traz seu show dedicado a um dos mais nordestinos dos ritmos, com entrada franca

A banda Forró de Cabo Arrabo, formada por jovens músicos e pesquisadores cariocas, apresenta, pela primeira vez, seu show em Olinda, nesta quarta (24), no Centro cultural Casa Estação da Luz. Os ingressos precisam ser retirados via Sympla. A banda é formada por Antonia Muricy, Bento Cortês, Rafael Valença, Antonio Duprat, Juliana Feitosa e Marcelo Mendes, e, nesta quarta, contará com a participação especial de Vitória do Pife, Icaro Annes e Juba.

Sobre a banda

O grupo carioca, que nutre grande admiração pela música nordestina, é composto por cinco pessoas, pulsando na vibração do forró, com uma fina seleção de baiões, xotes, cocos, rastapés e xaxados. A banda mostra desde a face mais visível do gênero, com temas de Gonzagão e Dominguinhos, ao mais recôndito panorama do cancioneiro brasileiro, de Edmilson do Pife a Cláudio da Rabeca, dentre outros nomes que o Brasil precisa conhecer melhor. Embalado por arranjos irresistíveis, viscerais sem perder a ternura, a Cabo Arrabo dissemina diversão e identidade, com os pés firmes e dançantes sobre o barro do chão de onde veio o forró.

Os componentes

Na banda, o triângulo e os vocais ficam por conta de Antônia Muricy. “Canto desde que me entendo por gente e gosto de pensar na voz como um instrumento que não se restringe à interpretação verbal, mas também um canal de exploração de improvisações, timbres e sonoridades alternativas”, ela diz.

A zabumba está a cargo de Rafael Valença, artista que convive com a música desde que nasceu, em casa, com seu pai, Alceu. “O forró cresce a não atrofia, zabumba que bate, é epifania. Amor tão intenso parece mania”, poetiza Rafa.

Bento toca violão de sete cordas, Antonio toca baixo, Antonia é cantora e toca triângulo, Juliana toca pandeiro e Marcelo toca sanfona.

O repertório

O grupo faz passagens cênicas por clássicos como Que nem Giló e Feira de Mangaio, além de recortes profundos da canção popular, como Até a Lua, de João Carvalho, e uma releitura de Xote Gaúcho, de Edmilson do Pife. Já “Estopim da Bomba” caminha no xote e corre no arrasta-pé; “Maçã do Rosto” agita o coração e Forró Transcendental encanta os ouvidos.

FORRÓ DE CABO ARRABO NA ESTAÇÃO DA LUZ. Quarta, 24 de Janeiro. Entrada Franca: retirada de ingressos Sympla. Início da apresentação: 19h. Fechamento da casa: 22h. Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

