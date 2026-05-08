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RETORNO "Forró do Abidoral" volta à Rádio Folha com música ao vivo, humor e poesia popular Programa comandado por Sérvulo Ferreira reestreia neste sábado (9), das 10h ao meio-dia, misturando cultura popular, entrevistas, poesia e muito forró pé-de-serra

O sábado vai voltar a ter sotaque de interior nas ondas da Rádio Folha 96,7 FM. Depois de uma temporada fora da grade, o programa “Forró do Abidoral” retorna à emissora, neste sábado (9), ocupando as manhãs, das 10h ao meio-dia, com uma mistura que vai de sanfona a causos, passando por humor, poesia, entrevistas e transmissão ao vivo direto das ruas.

No comando, Sérvulo Ferreira, criador do irreverente Véio Abidoral, personagem que virou referência quando o assunto é comunicação popular com identidade nordestina. A nova fase promete ampliar a conexão com o público, saindo do estúdio e ocupando mercados públicos, áreas turísticas e espaços culturais.

“Nosso programa não é só forró. A gente fala da matriz cultural do forró, que conversa com outros estilos, com o humor, com a poesia e com o cotidiano do povo”, explica Sérvulo.

O primeiro programa da nova fase já vem com casa cheia. Entre os nomes confirmados, estão Rogério Rangel, Kelly Rosa, Roberto Cruz, Andrezza Formiga, Derico Alves, Teresa Accioly, Rinaldo do Acordeon e Binho Sassarico.

Rádio, rua e resenha

Diferente da antiga temporada, exibida de segunda a sexta, na faixa de fim de tarde, o novo formato é semanal (sempre aos sábados) e nasce com espírito itinerante. A proposta é transformar o programa em uma experiência híbrida: rádio, internet e rua ao mesmo tempo.

Além das transmissões pelo dial, a equipe pretende realizar edições externas, com artistas tocando ao vivo em mercados públicos e pontos turísticos, conectando esses ambientes diretamente ao estúdio da rádio.

E não vai faltar música ao vivo. Essa será uma das marcas fixas do programa. “Todo sábado vai ter artista tocando, seja no estúdio ou nas externas”, contou o comunicador.

O programa também inclui quadros de humor, notícias comentadas de forma lúdica, espaço para poesia, divulgação cultural e entrevistas com artistas. Tudo embalado pelo estilo debochado e afetuoso que virou assinatura do personagem.

A ideia é que o programa funcione quase como uma grande “sala de reboco radiofônica”: artistas entrando, música acontecendo ao vivo e conversas atravessadas por cultura popular, memória e improviso.

Criador

Antes de virar o Véio Abidoral, Sérvulo Ferreira era um adolescente fascinado por rádio. Filho de dona Zefinha, do Agreste, e de seu Bonifácio, da Zona da Mata, cresceu cercado por emboladores, cantadores e pela tradição oral nordestina.

Ainda criança, gravava programas usando fitas cassete escondidas em casa e imitava vozes em radionovelas improvisadas. A brincadeira acabou chamando atenção de amigos, que o incentivaram a levar o talento adiante.

A estreia profissional veio cedo: aos 16 anos, numa rádio comunitária em Serra dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho.

Depois disso, passou por emissoras do Cabo, Escada, Taquaritinga do Norte, Toritama, até chegar à Rádio Folha. No caminho, fortaleceu a ligação com o forró tradicional e construiu um estilo próprio de comunicação. “Eu não busquei o rádio. O rádio foi que me buscou”, resumiu.

Criatura

O personagem Véio Abidoral surgiu oficialmente em 1999, mas, segundo Sérvulo, ele parece existir muito antes disso.

A inspiração veio de um tio boiadeiro que morava com a família e andava vestido de forma excêntrica — capa de chuva no sol, bota, chapéu de couro e guarda-chuva sempre à mão.

Somado a isso, vieram referências do humor nordestino e de personagens clássicos, como o Coronel Ludugero, criado pelo radialista Luiz Queiroga.

Dessa mistura, nasceu Abidoral: um velho espirituoso, defensor da cultura popular, apaixonado pela vida no sítio e sempre pronto para comentar política, comida, música e questões sociais com ironia e humor.

Mais do que um personagem cômico, Véio Abidoral virou porta-voz de uma defesa ferrenha da cultura nordestina dentro dos meios de comunicação, algo que Sérvulo considera cada vez mais raro no rádio e na tevê.

Para ele, o retorno à Rádio Folha representa justamente isso: abrir espaço para que a música nordestina e os artistas populares sejam ouvidos sem precisar se encaixar em modismos. “O artista precisa ter um lugar para falar e ser ouvido”, afirmou.



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