A- A+

FORRÓ Cezzinha comanda o Forró do Candeeiro nesta sexta-feira (10), na Zona Norte do Recife Projeto será realizado no Centro Cultural Galeria Suassuna; ingressos estão à venda

O clima é de Carnaval mas a noite desta sexta-feira (10) no Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, Zona Norte do Recife, vai ser de forrobodó com o cantor Cezzinha.



O show integra a programação do projeto Forró do Candeeiro e tem início a partir das 20h. Além do show, a ideia é promover experiências intimistas regadas a música, arte e trocas culturais.





Ambientado por Magda Suassuna, sobrinha do escritor Ariano Suassuna, o casarão ganhará iluminação com 200 candeeiros e é dessa forma que os visitantes vão ser recebidos no local - em uma noite que será dividida em três momentos: o receptivo, com apresentação dos ambientes e visitação às obras de arte; o coquetel ao ar livre e a apresentação de Cezzinha que acontece na garagem do espaço.



Serviço

Forró do Candeeiro, com Cezzinha



Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 20h



Ingressos R$ 150

Informações e reservas: 81 9 9252-4222



Rua Itatiaia, 81, Apipucos





Veja também

CARNAVAL 2023 Festival Cena Peixinhos: música alternativa e independente no Bairro do Recife; veja programação