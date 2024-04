A- A+

Esquenta Junino Forró do Ixquenta: Terça do Vinil arma edição especial de prévia junina Evento acontece nesta terça-feira (30), no Catamaran, com participação de Novos Boêmios, Forró Escaletado e DJ 440

O selo Terça do Vinil promove nesta terça (30), véspera de feriado, o Forró do Ixquenta, no Catamaran. A festa é um prelúdio do período junino, que reúne bandas da terra e muita música brasileira, protagonizando o forró, celebrando o São João que se aproxima.

Nesta edição, além do DJ 440, idealizador da festa, marcam presença as bandas Novos Boêmios e Forró Escaletado.

"Vamos para mais um ano de Ixquenta que é uma ode ao período junino. Começamos a fazer as “prévias” juninas quando começamos as circulações pela Europa, que acontecem a partir de junho, onde também levamos os festejos juninos na bagagem. Foi a forma que encontramos de não deixar de comemorar o São João no Brasil, além de consagrá-lo nas nossas inserções fora também", comenta Juniani Marzani, o DJ 440, criador e residente do evento, que há quatro anos.

A festa tem início às 21h e promete ir até às 5h. Os ingressos estão a partir de R$ 50 (meia-entrada) e à venda pela plataforma Sympla.

Serviço:

Terça do Vinil - Forró do Ixquenta

30 de abril – 21h – Catamaran

Ingressos: R$ 100 – Inteira / R$ 70 – Social / R$ 50 – Meia Entrada (Sympla)

