Música Forró do Mundo reúne oito vozes femininas trazendo canções contemporâneas do gênero Com a produção musical assinada por Pupillo e produção artística de Marcelo Soares, o álbum revisita e reconstrói clássicos do forró

Oito vozes femininas, sendo elas Céu, Gabi da Pele Preta, Juliana Linhares, Assucena, Mariana Aydar, Rachel Reis, Luedji Luna e Gaby Amarantos se reuniram para fazer parte da primeira edição do Forró do Mundo, idealizado por Pupillo e Marcelo Soares. O projeto, que chega em forma de álbum digital nas plataformas de streaming, conta com a proposta de trazer versões contemporâneas do forró.

Forró do Mundo une elementos clássicos do gênero, ganhando reforços de novos elementos sonoridade e colaboração de cantoras de destaque da MPB, resultando em uma estética mais pop e global. "Essa sonoridade tem potencial para transcender as fronteiras regionais, alcançar outros públicos e tocar além dos festejos juninos", contou Pupillo, produtor musical do projeto.

A escolha das artistas de vários lugares do Brasil converge para a busca da expansão da cultura popular. "A proposta deste projeto é envolvê-lo em uma roupagem mais contemporânea, renovando e ampliando seu alcance através do protagonismo feminino, uma vez que são raras as mulheres intérpretes e compositoras deste ritmo", completou Marcelo Soares, produtor artístico de Forró do Mundo.

O álbum homenageia nomes consagrados como Mestre Dominguinhos e Anastácia, na faixa "Quero um Xamego", Chico Buarque em "Não Sonho Mais", Djavan em "Maçã do Rosto", Zé Ramalho em "A terceira lâmina", Nando Cordel e Dominguinhos em "Gostoso demais", Nando Cordel em "Você endoideceu meu coração", Antonio Barros em "Sou o estopim", Sivuca e Glorinha Gadelha em "Feira de Mangaio".

O álbum chega pelo selo Muzak Music, mesmo selo do projeto Orquestra Frevo do Mundo, também idealizado por Pupillo e Marcelo.

FICHA TÉCNICA

1. Sou o estopim

Autor: Antonio Barros / Editora: Peermusic

Voz/intérprete: Assucena

Beat eletrônico, percussão e programação: Pupillo

Baixo: João Moreira

Guitarra: Pedro Baby

Acordeon: Beto Hortis

2. Não sonho mais

Autor: Chico Buarque / Editora: Marola

Voz/intérprete: Juliana Linhares

Bateria e programação: Pupillo

Baixo: Pedro Dantas

Guitarra: Guri Assis

Acordeon: Julio Cesar Mendes

3. Gostoso demais

Autores: Nando Cordel e Dominguinhos / Editora: Universal Music

Voz/intérprete: Luedji Luna

Beat eletrônico, percussão e programação: Pupillo

Baixo: João Moreira

Guitarra: Pedro Baby

Acordeon: Julio Cesar Mendes

