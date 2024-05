A- A+

SÃO JOÃO Forró do NACC terá Josildo Sá, Maestro Spok, Almir Rouche e mais, no próximo dia 7 de junho A festa acontecerá no salão de eventos da AABB Recife, que fica no bairro das Graças

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) tem encontro um junino marcado: próximo dia 7 de junho, acontece o Forró do NACC, que será realizado a partir das 20h, no salão de eventos da AABB Recife, que fica no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.

Já estão confirmados nomes como Josildo Sá, Maestro Spok e Forróbodó, Almir Rouche, Mateus e Catirina, Forró Sem Fronteiras, trio pé-de-serra Forró na Veia, Márcia Pequeno, Iran Carlos e Fabiane Fabi.

Os ingressos podem ser adquiridos no NACC (Rua do Futuro, 855, Aflitos) ou pelo telefone (81) 3267-9200. A renda obtida com a venda dos ingressos é destinada à manutenção de todos os serviços diários para o atendimento das crianças, adolescentes e acompanhantes abrigados pela instituição.

Bazar

O NACC está recebendo doações de roupas e artigos juninos para o seu bazar, que fica no 1º andar da sede da instituição. O espaço oferece várias opções de produtos novos e usados em categorias como vestuário, calçado, decoração, livros, eletrônicos, perfumes, entre outros.

Quem quiser doar, pode entregar diretamente na sede da instituição. O Bazar do NACC funciona de segunda a quinta, das 8h às 18h; e sextas, das 8h às 17h.

NACC - Fundado em outubro de 1985, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), com sede no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, oferece suporte aos serviços de oncologia pediátrica do Recife, através do apoio às crianças carentes em tratamento na cidade e seus familiares. Mantido exclusivamente através de doações e contando com a ajuda de profissionais e voluntários, a instituição disponibiliza todos os seus serviços gratuitamente para que possam dar continuidade ao tratamento com dignidade.



Através do apoio da sociedade civil, o NACC oferece hospedagem; alimentação e fornecimento de cestas básicas, leite e suplementação alimentar; transporte e auxílio passagem; sala de aula, brinquedoteca e programas educativos. Além disso, todas as crianças atendidas têm o acompanhamento com profissionais de Nutrição, Fisioterapia e Odontologia, para apoiar no tratamento. Para mais informações e para doações, pode entrar em contato pelo www.nacc.org.br ou (81) 3267-9200.



SERVIÇO

Forró do NACC

Quando: 7 de junho, a partir das 20h

Onde: AABB Recife | Av. Dr. Malaquias, 204, Graças - Recife/PE

Ingressos: à venda no NACC (Rua do Futuro, 855, Aflitos) ou pelo telefone (81) 3267-9200

