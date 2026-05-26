Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho, Mel com Terra e Geraldinho Lins comandam Forró do Seu Zezu
43ª edição do forrobodó acontece no próximo dia 6 de junho na Fazeventus, em Aldeia
Vai ter balancê e tengo-lengo-tengo no próximo dia 6 de junho, em mais uma edição do Forró do Seu Zezu, sob o comando de Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho, Mel com Terra e Geraldinho Lins.
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O forrobodó acontece na Fazeventus, em Aldeia (Km 6,5) Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.
A 43ª edição da festa - que já integra o calendário junino em Pernambuco - está com ingressos disponíveis a partir de R$ 360 no site Bilheteria Digital, e também nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna e no Mix Mateus de Boa Viagem.
SERVIÇO
43ª edição do Forró de Seu Zezu
Com Petrúcio Amorim, Jorge de Altinho, Mel com Terra e Geraldinho Lins
Quando: Sábado, 6 de junho, a partir das 16h
Onde: Fazeventus - Estrada de Aldeia, Km 6,5, Aldeia, Camaragibe
Ingressos a partir de R$ 360 no site Bilheteria Digital, e também nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna e no Mix Mateus de Boa Viagem.
Informações: @forrodoseuzezu