São João Forró do Seu Zezu celebra 40 anos com Beto Barbosa, Geraldinho Lins, Mastruz com Leite, entre outros As entradas custam R$ 330, com vendas nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

A prévia junina Forró do Seu Zezu comemora 40 anos, neste sábado (10), reunindo shows de Geraldinho Lins, Beto Barbosa, as bandas Mastruz com Leite e Lampiões e o DJ Nando. A festa será em Aldeia, na Fazevntus, a partir das 17h. As entradas custam R$ 330, com vendas nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital. O evento conta com serviço all included de bebidas (open bar premium).

“De 'Adocica' pra cá eu gravei algumas canções que caíram muito bem no público, como "Meu xodó', 'Só vai dar eu e você'. Também tenho uma versão de “I will survive”, de Gloria Gaynor, versões de merengues internacionais... Também faço músicas de Tim Maia, Titãs, Araketu e Jorge Ben Jor. É um show pra todo mundo sair satisfeito”, destaca Beto Barbosa.

O artista paraense conhecido como "o rei da lambada" promete trazer no repertório músicas como “Adocica”, “Preta” e “Dance Balance”. Para comandar o forró, Geraldinho Lins, da banda Mastruz com Leite e Lampiões, prometem shows recheados de clássicos.

Serviço :

Forró do Seu Zezu

Onde: Fazeventus

Quando: 10 de junho, a partir das 17h

Ingressos: R$ 330, vendas nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital.

