MÚSICA Forró e Brega protagonizam encontro na Casa da Rabeca com Flávio José e Conde Só Brega Encontro acontece no próximo dia 16 de março no espaço, em Olinda

O forrobodó e o brega têm encontro marcado em Olinda, no próximo dia 16 de março, na Casa da Rabeca - local que vai receber Flávio José e Conde Só Brega, além de Kelvis Duran e Walter Ventura.



A mistura de dois dos ritmos mais aclamados pelas bandas de cá, traz um dos nomes que legitimam o forró, o paraibano Flávio José, 'dono' de hits como "Tareco e Mariola" e "Caboclo Sonhador.









Já o Conde, que soma pouco mais de duas décadas de carreira, entoa os clássicos "A Vida é Assim" e "Espelho do Poder", dentre outras canções de um repertório conhecido do público.



Os ingressos para o "O Encontro na Casa da Rabeca" estão disponíveis para venda, com valores a partir deb R$ 50 no site Bilheteria Digital.



Serviço

"O Encontro na Casa da Rabeca"

Quando: Sábado, 16 de março, a partir das 20h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Tabajara, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

