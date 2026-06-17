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MÚSICA

Forró e romantismo marcam novo lançamento de Geraldinho Lins

Canção inspirada em relatos de fãs fará parte da playlist do artista durante o período junino

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Cantor Geraldinho Lins lança nova música em momento que celebra 35 anos de carreiraCantor Geraldinho Lins lança nova música em momento que celebra 35 anos de carreira - Foto: Divulgação

Com o São João em pleno ritmo, o cantor e compositor Geraldinho Lins acaba de lançar mais uma canção para embalar os festejos juninos. A música “É Muito Massa, É Muito Leve o Teu Sorriso” chegou às principais plataformas digitais no último dia 12 de junho e já integra o repertório das apresentações que o artista realiza durante o período.

Conhecido como uma das referências do forró romântico em Pernambuco, Geraldinho aposta em uma composição marcada pela valorização das histórias de amor. A nova faixa combina romantismo, leveza e a sonoridade característica que acompanha a trajetória do cantor, trazendo uma mensagem afetiva para o público.

Segundo o artista, a inspiração para a música surgiu a partir dos relatos e experiências compartilhados por fãs ao longo de suas apresentações. Histórias de encontros, reencontros e relacionamentos serviram de base para a construção da canção, que busca traduzir a emoção vivida por muitos casais durante as festas juninas.

A composição é assinada por Geraldinho Lins em parceria com Luciano Barros e também integra o novo projeto audiovisual do cantor, gravado em maio deste ano. O trabalho completo deve ser lançado nos próximos meses.

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