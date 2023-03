A- A+

Música Forró Escaletado lança clipe da música Viajei no canal do Youtube da banda; assista Lançamento oficial ocorreu nesta segunda-feira (13), no Youtube

O Forró Escaletado, banda de Olinda, lançou em seu perfil do Youtube o videoclipe da música "Viajei", canção que dá nome ao EP lançado no ano passado e que rendeu uma turnê por várias cidades do Nordeste. O clipe está disponível no canal no Youtube da Escaletado.

Assista:

Icaro Annes, que toca escaleta no Escaletado, conta que na trilha da existência do grupo viajar sempre fez parte da vivência e trouxe muita história para contar. “Escolhemos a música Viajei para o nosso primeiro videoclipe porque foi a primeira música composta pelo grupo e conta um passo muito importante na história da banda, que foi nossa primeira viagem para a Bahia juntos”, comenta o músico.

Viajei expressa o espírito itinerante que sempre acompanhou o Escaletado desde o começo da sua formação. Essa essência foi captada por Rafael Tiede, parceiro e diretor do clipe, criando um produto audiovisual alto astral, com a cara da banda e numa estética praieira que dá vontade de juntar os amigos para pegar a estrada.

“Este clipe só foi possível ser realizado porque Rafael Tiede, junto a Bruna Lima que fez toda parte de produção executiva, se dedicaram de coração para tudo sair da melhor forma possível. Com uma produção 100% independente, cada um da banda também foi fazendo o que era possível para chegarmos neste resultado final”, destaca João Pedro Amarantes, vocalista da banda.

Forró Escaletado é formada por quatro músicos que levam na sua música referências do forró pé-de-serra, xote e baião num formato diferenciado e inovador: Ícaro Annes, na escaleta; João Pedro Amarante, no vocal, triângulo e pandeiro; Max Espíndola, no vocal e violão; e Raphael Douglas, na zabumba.

Clique AQUI e ouça o EP ‘Viajei’.

Forró Escaletado, banda de Olinda

Ficha técnica do videoclipe Viajei:

Produção: Hipnotic Filmes

Drone e making off: Ranulfo Teles

Produção executiva: Bruna Lima

Direção, fotografia e pós produção: Rafael Tiede

Voz e violão: Max Espíndola

Triângulo e voz: JP Amarante

Escaleta: Ícaro Annes

Zabumba: Raphael Tenório

