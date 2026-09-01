A- A+

MÚSICA Forró terá categoria própria na edição 2027 do Prêmio da Música Brasileira; João Gomes comemora Artista pernambucano foi às redes celebrar a notícia, e dedicou agradecimentos a Luiz Gonzaga

Leia também

• Com "irreverência, liberdade e maluquice" Alceu Valença terá história contada em musical

A máxima do ‘antes tarde do que nunca’ está liberada para ser usada por forrozeiros e defensores da cultura nordestina, que tem no forró uma das suas identidades mais potentes.



Para a edição 2027 do Prêmio da Música Brasileira, após 33 edições, o xamego sonoro do ‘dois pra lá, dois pra cá’ passa a ter uma categoria própria, com julgamentos técnicos e artísticos assim como acontece com outros gêneros.

A boa nova foi celebrada por um dos artistas mais ativos quando o assunto é a defesa das raízes da música nordestina, o cantor João Gomes.

Ele foi às redes sociais anunciar aos seguidores e exaltar publicamente a sua admiração pelo precursor da popularização da cultura nordestina, o Rei do Baião Luiz Gonzaga.

“Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei de que horas vocês vão ver esse vídeo, mas não consigo explicar a felicidade que eu sinto de poder falar para vocês: hoje o forró vai ter uma categoria no Prêmio da Música Brasileira”, iniciou o pernambucano em fala emocionada sobre a novidade.











PARA GONZAGÃO

O cantor natural de Serrita já se sagrou vencedor na premiação como Melhor Artista, entre outras categorias.



Ele seguiu entusiasmado falando sobre o feito, que contou com a sua contribuição, na medida em que ele era um dos que questionava a ausência do gênero na premiação - que em 2027 terá como homenageado o cantor Martinho da Vila.

“Tô muito feliz de poder ter levantado essa bandeira, ter falado sobre isso e ter conseguido isso”, complementa ele, para logo em seguida afirmar, segurando uma escultura de Luiz Gonzaga.

Veja também