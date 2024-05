Forró na Caixa abre programação de São João do Frege, nesta sexta-feira (20)

A- A+

Na abertura oficial do São João do Frege, nesta sexta-feira (20), a partir das 20h, o "arraiá" tem como atração o grupo Forró na Caixa, que traz pela primeira vez o seu charmoso Baile de Rabeca para a casa de shows localizada na Avenida Rio Branco, 155, no Bairro do Recife. Ingressos a R$ 35 e R$ 70, pelo site Sympla.



Formado por Martins (voz e rabeca), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Samico (baixo), Rodrigo Felix (percussões), Rafael Marques (cavaquinho) e Arnaldo Abulidu (percussão),celebra desde 2012 a renovação dos antigos Bailes de Rabeca, incorporando influências do forró pé-de-serra e o Movimento Mangue Beat.



Suas apresentações abrangem estilos como forró, xote, baião, samba, coco e cavalo marinho, misturando tradição e originalidade. Com turnês nacionais e internacionais, o grupo tem sua carreira consolidada e um público fiel.

Em seu repertório acolhe desde grandes clássicos do forró, passando por músicas autorais de seus integrantes e por releituras da tradição oral, chegando até grandes hits do cancioneiro popular brasileiro. O baile ainda conta com a discotecagem da Dj Sahra Falcão, jornalista e DJ paraibana radicada no Recife há 10 anos. Desde 2010 vem se apresentando como DJ em eventos, shows e produzindo trilhas sonoras para desfiles e vernissages. Participando de festivais como: FAM Festival, RecBeat, Coquetel Molotov e Odara Ôdesce.



O evento será realizado na próxima sexta (31), a partir das 20:00 horas, os ingressos podem ser adquiridos na plataforma do Sympla, no valor de R$35,00 a R$70,00.

Serviço

Show Forró na Caixa - São João do Frege Data: 31de maio, sexta, das 20 às 2h

Local: Av. Rio Branco, 155, Recife Antigo

Ingressos: R$35,00 a R$70,00 | Sympla

Classificação: Livre

