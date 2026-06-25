Forró na Caixa leva rabeca da Mata Norte ao São João de São Paulo, nesta quinta (25)

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As festas de terreiro animadas pelo forró de rabeca, típica da Zona da Mata Norte de Pernambuco, desembarca no São João da capital paulista, nesta quinta-feira (25), na Casa Natura Musical, às 21h, com o show do grupo Forró na Caixa, com participação do cantor e compositor pernambucano Almério.



No palco, Martins (rabeca e voz), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Felix (percussão) e Rodrigo Samico (baixo elétrico) apresentam um repertório composto por novas interpretações e arranjos para composições de autores nordestinos consagrados como Marinês, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, grupos pernambucanos como Ave Sangria e Mestre Ambrósio e Chão e Chinelo, além de músicas de mestres da cultura popular como Seu Luiz Paixão.



Nessa estreia do grupo na Casa Natura Musical, entre uma versão e outra de forrós tradicionais e de versões para músicas de compositores populares como Caetano, Gal, Bethânia e Djavan, o Forró na Caixa apresenta canções autorais inéditas, antecipando o álbum do grupo, previsto para o segundo semestre de 2026.



"Acho que esse disco novo do Forró na Caixa, nosso primeiro disco, para além de ser uma coisa que fala da nossa cultura, a gente também trabalha um pouco a parte política do nosso tempo", antecipa Martins, cantor e rabequeiro do Forró na Caixa.

Rabeca no centro

“A ideia é apresentar uma outra forma de forró, uma outra linguagem. Muitas vezes a sanfona é vista como sendo o instrumento principal, que está ali na frente. Não diminuindo a sanfona - que é um instrumento maravilhoso e não se deve ter preconceito com instrumento nenhum - mas a gente quer mostrar uma outra forma, um outro jeito de se fazer forró com a rabeca, que é um instrumento ancestral”, explica o artista.



“Também vamos levar um pouco da nossa relação com a Zona da Mata Norte e com todas aquelas manifestações para além do forró. Dentro do nosso espetáculo, a gente também toca um cavalo-marinho e traz toda essa sonoridade da Mata Norte, que tem uma outra dinâmica, uma outra linguagem das variações do forró”, detalha Martins.



Artistas em cena

O cantor, compositor e poeta pernambucano Martins tem se destacado na cena musical nacional, com algumas de suas canções já gravadas por nomes como Ney Matogrosso, Daniela Mercury e Simone. Ao seu lado, o multi-instrumentista Rodrigo Samico reforça a harmonia. O artista, que também é membro do grupo Saracotia, já participou de projetos no Brasil e na França, gravou mais de 35 álbuns, entre trabalhos autorais e participações.



Ju Valença, presença feminina na banda, é zabumbeira autodidata e mistura a técnica com a prática instintiva-intuitiva. Percussionista e multi-instrumentista, Rodrigo Felix traz fortes influências dos terreiros de candomblé, grupos de coco e caboclinhos.



O pernambucano Almério, artista convidado, é cantor e compositor há mais de 20 anos, vencedor do Prêmio da Música Brasileira e com indicação ao Grammy Latino. Gravou quatro discos e dividiu os vocais da canção “Quero você” (Almério/Isabela Morais) com Maria Bethânia. A faixa entrou para a trilha sonora da novela “Renascer”.







Do popular ao pop

Segundo Martins, a Forró na Caixa busca unir ao repertório mais tradicional do forró com o autores conhecidos. “A gente faz no ritmo do forró músicas do cancioneiro popular. Toca Caetano, Gil, Alceu Valença... E acho que é um pouco também para trazer a rabeca para esse lugar mais popular e sair dessa coisa mais ‘folclórica’, que é um termo muito estranho”, avalia o artista.



Em seus shows, Forró na Caixa já recebeu artistas como Chico César, Marcelo Jeneci e Helder Vasconcelos. Além da musicalidade, o grupo abre espaço para toadas, poesia e pisadas, como é chamada a dança da brincadeira de terreiro.



Influências

"O Forró na Caixa só existe por causa de bandas como Mestre Ambrósio, Chão e o Chinelo, Comadre Fulozinha, Cascabulho, que estavam dentro do processo do movimento Manguebeat e depois as bandas do Pós-Mangue também, como Cordel do Fog Encantado... também de mestres como Seu Luiz Paixão, naquele aquele disco dele, "Pimenta com Pitú", um disco muito importante pra gente", diz Martins.



"Outra figura muito importante também é Antônio Nóbrega, que embora tenha uma linguagem um pouco mais armorial, a gente também adorava ouvir. Até hoje eu ouço Antônio Nóbrega com entusiasmo. Todas essas bandas e arttistas fizeram a nossa cabeça e até hoje a gente se utiliza delas pra pensar em arranjo ou estudar timbres e possibilidades, mas tentando também trazer um pouquinho pra nossa geração, a nossa maneira, com o nosso olhar", completa.

SERVIÇO

Forró na Caixa convida Almério e Martins

Quando: Quinta-feira (25), às 21h (a casa abre às 19h)

Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

Ingressos: à venda partir de R$ 55, na plataforma Sympla

Informações: @forronacaixa e @casanaturamusical

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