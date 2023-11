Forró na Caixa leva seu baile de Rabeca para a Casa Malassombro

A- A+

O grupo Forró na Caixa leva seu tradicional baile de rabeca para a Casa Malassombro (Rua do Apolo, 201, Bairro do Recife), neste domingo (12), a partir das 17h, com ingressos de R$35,00 a R$70,00, à venda pela plataforma Sympla.



Formado em 2012, o grupo celebra a renovação dos antigos Bailes de Rabeca de Pernambuco, incorporando influências do forró pé-de-serra e o Movimento Mangue Beat. Suas apresentações abrangem estilos como forró, xote, baião, samba, coco e cavalo marinho, misturando tradição e originalidade. Com turnês nacionais e internacionais, o grupo tem sua carreira consolidada e um público fiel. Integram a banda Martins (voz e rabeca), Ju Valença (zabumba), Rodrigo Samico (baixo) e Rodrigo Felix (percussões), Rafael Marques (cavaquinho) e Arnaldo Abulidu (percussão).

No repertório do Forró na Caixa, desde grandes clássicos do gênero, passando por músicas autorais de seus integrantes e por releituras da tradição oral, chegando até grandes hits do cancioneiro popular brasileiro. Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Marinês, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Martins, Ave Sangria, Gilberto Gil, Mestre Ambrósio, Cláudio Rabeca, entre outros.

Serviço

Casa Malassombro

Data: 12 de novembro, das 17 ás 22h Local: Rua do Apolo, 201, Recife Antigo Ingressos: De R$35,00 a R$70,00 | Sympla Classificação: Livre

Veja também

Taylor Swift Segundo show de Taylor Swift em Buenos Aires é cancelado por tempestade elétrica