MÚSICA Forró na Caixa se apresenta na Casa Malassombro, com meia-entrada para pessoas trans Show ocorre neste sábado (25), a partir das 21h

O grupo Forró na Caixa se apresenta neste sábado (25), a partir das 21h, na Casa Malassombro. Com o evento, o espaço cultural inaugura uma iniciativa voltada para o público trans.

A partir deste sábado, pessoas trans pagam meia-entrada nas festas realizadas na casa. “O objetivo é deixar claro que, em nosso lugar, essas pessoas serão sempre acolhidas e bem-vindas”, afirma Ricardo Souza, sócio do local.

Para ter direito ao desconto no valor do ingresso, é necessário entrar em contato com o grupo Mães da Resistência. A ONG tem em sua pauta a proteção e apoio a filhas e filhos LGBTQUIAP+.



A iniciativa da Casa Malassombro conta com o apoio de Robeyoncé Lima, ex-codeputada estadual. Ele será a convidada especial da noite. Os ingressos custam R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda no site Sympla.



