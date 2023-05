A- A+

AGENDA CULTURAL Forrozinho, cinema, exposição ou teatro? Confira programação do fim de semana no Recife e RMR

Programação cultural do fim de semana pelas bandas do Recife é (sempre) assim, tem de tudo um bocado - a intenção é botar todo mundo pra dançar, seja o pagodão baiano de Léo Santanna ou o Forró da Macuca regido por Chico César.



Para quem é da nostalgia da MPB, tem Kleiton&Kleidir dividindo o palco com MPB4 em uma noite, porque na outra, no mesmo palco, o do Teatro Guararapes, o lance é dar boas risadas com show de Tom Cavalcante.

Sem falar da agenda de exposições em espaços diversos da cidade e aquele cineminha de praxe, claro que tem também. É missão difícil, portanto, não ceder aos ares culturais do Recife e Região Metropolitana. Pois bora?

CINEMA

Uma das estreias da semana nos cinemas é o filme "Guardiões da Galáxia Vol. 3"| Crédito: Divulgação

"Guardiões da Galáxia Vol. 3"

Sinopse: Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, o amado grupo de desajustados busca se estabelecer em Lugar Nenhum, mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket (Bradley Cooper).



Ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoe Saldana), após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita (2018), Peter Quill (Chris Pratt) reúne sua equipe para defender o universo e um companheiro de equipe.



Mas esta missão pode significar o fim dos Guardiões como conhecemos, se ela não for bem-sucedida. Encerramento da trilogia iniciada em 2014, sendo a continuação de Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017).

SHOWS E FESTAS

Crédito: Reprodução/Instagram

MPB4 e Kleiton&Kleidir

Abertura de Riáh acompanhada de Hugo Linns e Renato Bandeira

Quando: Sábado (6), 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: 3182-8000

Crédito: Divulgação

Legião Urbana Cover do Brasil



Quando: Sábado (6), a partir das 21h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem



Ingressos (couvert) R$ 100

Informações: 3325-3372 // 9 8888-4818 (WhatsApp)

Instagram: @manhattancafetheatro

Lala K e Allana Marques | Crédito: Lara Valença

Odara na Rua

Com Allana Marques e Lala K convidam DJ Sidade, DJ Gaby Lima e RenanRenan



Quando: Sábado (6), 14h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387, Santo Antonio



Acesso gratuito

Instagram: @armazemdocamporecife

Erica Natuza

Elas Cantam Elas

Com Belle Ayres cantando Sandy, Erica Natuza em sucessos de Amy Winehouse e Clara Neves interpretando Rita Lee



Quando: Sábado (6), a partir das 17h

Onde: Shoping Camará - Rua Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe



Acesso gratuito



Grupo Mangaio



Quando: Sábado (6), 16h

Onde: O Canto da Cabocla (Café & Restaurante Literário) - Estrada de Aldeia, Km 9



Acesso gratuito

Instagram: @ocantodacabocla_

Chico César, cantor e compositor | Crédito: Reprodução/Instagram

Forró da Macuca

Com Chico César, Siba e a Fuloresta e outras atrações



Quando: Sábado (6), a partir das 18h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Tabajara, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

Instagram: @boidamacuca

Encontro de Fenômenos

Com Léo Santana, Xanddy Harmonia e Parangolé



Quando: Domingo (7), a partir das 16h

Onde: Parador Recife - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 (frontstage) no site Bilheteria Digital e nas lojas Adidas dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Instagram: @botecoparador



TEATRO

"O Homem Mais Inteligente da História"

Quando: Sábado (6), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa vista

Informações: (81) 3302-5914

Crédito: Divulgação

"O Tom tá On"



Quando: Domingo (7), 19h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda



Ingressos a partir de R$ 50 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: 3182-8000

Show da Cindy

Com Jeison Walace



Quando: Domingo (7), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista



Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

EXPOSIÇÃO



"VIGA - A arte e o credo de Nando Zevê"



Quando: até 31 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6) e domingo (7), 14h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacaodaluz

"Mulheres que Mudaram 200 Anos"

Quando: até 28 de maio

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife



Acesso gratuito

"Exposição de Artes do Imip"

Quando: até domingo, 7 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

De terça a sexta-feira, das 11h às 17h e aos sábados/domingos das 14h às 17h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3184-3170

Instagram: @museudoestadope

"Espaço-Tempo Raul Córdula"

Quando: até 26 de maio

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem (3º andar da Dona Santa)

De segunda a sexta-feira das 10h às 19h/sábados das 10h às 15h

Acesso gratuito

Instagram: @amparosessenta

"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Monte Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero

Veja também

Coroação Príncipe William fala sobre expectativas para concerto de coroação: 'quero ver a Katy Perry'