Veja qual a fortuna acumulada por Lady Gaga e seu noivo, o CEO Michael Polansky

A cantora Lady Gaga, que realiza um dos maiores shows de sua carreira neste sábado (3) em Copacabana, possui uma relação com o empresário Michael Polansky. Noivos desde abril de 2024, o casal acumula um patrimônio bilionário: R$ 5,1 bilhões.

Empresário norte-americano e CEO em uma empresa no setor de tecnologia, Polansky é natural de São Francisco, Califórnia.

É formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard, e estudou ao lado de nomes como Mark Zuckerberg (um dos fundadores do Facebook e diretor executivo da META).

Estima-se que o empresário tenha uma fortuna de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões).

Atualmente, trabalha ao lado de Sean Parker, co-fundador do serviço de streaming Napster e ex-presidente do Facebook. Foi Sean, inclusive, que apresentou Michael a Lady Gaga, no fim de 2019.

A cantora também acumula um patrimônio significativo, de aproximadamente US$ 320 milhões, o equivalente a R$ 1,8 bilhão.

Atualmente, Gaga bateu seu recorde em uma das principais paradas musicais, a Billboard Global 200. A responsável foi a faixa "Die With A Smile", dueto com o cantor Bruno Mars, que chegou a sua 18ª semana consecutiva no topo do ranking.

Quando será o show de Lady Gaga no Rio?

Já chamada de “Mayhem on the beach”, em referência ao álbum mais recente da cantora, a mega-apresentação está marcada para o próximo sábado (3), nas areias da Praia de Copacabana.

A expectativa é reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas.

