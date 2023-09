A- A+

Cinema Fórum do Recife vira cenário para gravações de longa-metragem dirigido por Marcelo Lordello; confira O lançamento de "Edificante" está previsto para o segundo semestre de 2024

Parte do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, localizado na Ilha Joana Bezerra, no Recife, funcionará como locação para a gravação de cenas do longa-metragem ficcional “Edificante”, previsto para o segundo semestre de 2024.

A obra do diretor Marcelo Lordello, produzida pela Trincheira Filmes e Vilarejo Filmes, narra o encontro de três jovens adultos vindos de realidades destoantes, capaz de alterar a linha do tempo de cada uma de suas vidas. O enredo acontece em um prédio cuja construção está paralisada, devido à maior crise econômica já enfrentada pelo mundo.

A iniciativa conta com o apoio da Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da Assessoria Técnica Especial e da Assessoria de Comunicação (Ascom/TJPE), e da Diretoria do Foro da Capital e setores relacionados. “Trata-se de incentivo à cultura, também consideradas questões técnicas, estruturais e de interesse da população”, explica o desembargador-presidente Luiz Carlos de Barros Figueirêdo.

O diretor Marcelo Lordello destaca ainda a importância das locações na construção da narrativa do filme:

[...] são muito importantes na construção da narrativa, a verossimilhança que as cenas ganham em estar de fato, em um Fórum, é ter uma situação quase real de uma audiência e de outros espaços que só existem ali. Contar com o apoio de um Fórum como o Rodolfo Aureliano é importante tanto para o filme, quanto para os atores, é fundamental vivenciar esse espaço para o realismo das cenas

O elenco do longa, além de figuração, é formado pelas atrizes Denise Fraga, Camila Evangelista, Zuleika Morais, Hilda Torres, Fátima Aguiar e Bianca Gomes; e pelos atores George Holanda, Carlos Carvalho, Chico Ribeiro e Daniel Porpino. As gravações no Fórum devem ser finalizadas até o dia 7 de setembro.

