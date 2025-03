Foster the People volta ao Lollapalooza pela terceira vez; veja como foi o show

A- A+

Quando o Foster the People chegou ao Lollapalooza Brasil, era tudo mato. Os californianos estiveram aqui na primeira edição, em 2012, ainda no reduzido Jockey Club.

A banda ainda voltou em 2015, para outra apresentação no mesmo festival.

Agora, brotou mais uma vez no palco principal do evento com seu pop ou rock eletrônico, por vezes alternativo, que vai rivalizar horário com o inédito Tool e abrir alas para Justin Timberlake, o último da noite.

O grupo começou a participação numa sonoridade mais pesada, eletrônica, e com apreço à distorção vocal em “Feed me” e “Lost in Space”, ambas lançadas no ano passado, mas não demorou a lançar mão das faixas mais palatáveis (e antigas), caso dos sucessos “Coming of age” e “Houdini” — e da divertida “Dont stop”, com seus “woooh, wooh” que ajudaram a movimentar uma plateia que parecia um pouco dispersa. Todas elas, porém, da década passada — fase de ouro do “Foster”.

Logo após a balada “Sit next to me”, lançada em 2017, mas com uma batidinha oitentista, o front-man Mark Foster — soando muito bem, e parecido com os álbuns — disse que achava incrível “tocar aqui”, assim mesmo em português, e lembrou outras passagens no país.

Na sequência embicou o maior sucesso da banda “Pumped up kicks” — a que foi foi mais capaz de tirar a plateia do marasmo. A música tem uma história estranha: foi escrita para chamar atenção de um crescente de violência em instituições de ensino nos Estados Unidos.

O que vai no caminho oposto que seu ritmo vibrante e até solar, com assobios, sugere. Sem muita enrolação, a banda encerrou a apresentação na hora.

